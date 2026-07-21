La psicología detrás del éxito de España: las claves que pueden ayudar a educar a una generación

La Selección Española alzando la Copa del Mundo tras su victoria en la final contra Argentina - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Jul. (EDIZIONES) -

La victoria de España en el Mundial ha dejado mucho más que un título. Para la psicóloga deportiva Ana de Cevallos, el verdadero legado de esta selección está en los valores que transmite a niños y A adolescentes: esfuerzo, disciplina, humildad, regulación emocional, y trabajo en equipo.

"El gran aprendizaje no debería ser que lo importante es ganar, sino entender cómo se llega a ganar", afirma la experta durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, quien también destaca el liderazgo del entrenador de la selección española de fútbol Luis de la Fuente, y la capacidad del grupo para anteponer el bien colectivo al individual. Un mensaje que, asegura, puede convertirse en una valiosa herramienta educativa para familias, entrenadores, y futuras generaciones.

"El gran aprendizaje no debería ser que lo importante es ganar, sino entender cómo se llega a ganar. Detrás de cada jugador, hay una historia, un camino diferente que no siempre se ve, y es lo que ha hecho posible llegar a conseguir una victoria como la deL domingo. El talento necesita muchos años, pero no siempre es lo que nos lleva a la cima, también el entrenamiento en valores como el compromiso, el esfuerzo, o la disciplina etc", ensalza esta experta.

LA IMPORTANCIA DE INCULCAR VALORES

Según prosigue, el mismo seleccionador, Luis de la Fuente, en la rueda de prensa posterior al partido, comentaba que su selección ha demostrado que en el futbol además de tener gente brillante y talentosa, también hay buenas personas.

"Este mensaje lo que me deja es la huella la importancia en inculcar valores. Como bien remarcaba él, 'la gente buena, generosa, solidaria, con valores que son capaces de formar un auténtico equipo', valores y principios que anteponen el bien individual por el colectivo. El éxito colectivo suele depender más de la cooperación que del brillo individual, aquí cada jugador entendió perfectamente cuál es su función dentro del equipo'", pone en valor De Cevallos.

Es por ello por lo que destaca que como puntos claves que pueden ayudar en la educación de las generaciones que vienen se encontrarían los siguientes:

- El talento gana partidos, el equipo gana campeonatos: una de las conclusiones más claras de este Mundial es que el rendimiento sostenido depende menos de acumular estrellas, y más de construir un equipo cohesionado.

- "Ningún jugador es mejor que todos juntos": la importancia de la confianza entre compañeros mejora la comunicación, reduce errores bajo presión, y facilita que cada jugador acepte su rol.

- Disfrutar y trabajar el camino.

- El éxito no elimina la presión, la transforma.

- Gestionar el éxito requiere tantas herramientas psicológicas como gestionar la derrota; al final es un aprendizaje importante para ir avanzando en los diferentes partidos, cuando el éxito llega, también hay que saber gestionarlo.

- Mantener la humildad, seguir trabajando y no confundir un resultado extraordinario con una garantía de éxito futuro.

- La regulación emocional permite mantener la atención en la tarea en lugar de dejarse arrastrar por el miedo, la ansiedad o la euforia. Recordar, es una habilidad entrenable.

UN MENSAJE QUE DEBE LLEGAR TAMBIÉN A LOS LÍDERES

Pero en su opinión, no queda ahí la enseñanza que esta Selección nos ha brindado con la victoria del Mundial, sino que dice que este campeonato internacional también deja aprendizajes para entrenadores y lideres.

"El liderazgo emocional importa tanto como el táctico y Luis de la Fuente representa un liderazgo muy diferente al modelo autoritario clásico. Los entrenadores que generan confianza, autonomía, y sentido de pertenencia consiguen mayores niveles de motivación, de compromiso, y de bienestar psicológico en sus deportistas", resalta.

No significa ser 'blando, o el permitir todo, tal y como advierte, sino que subraya que esto significa crear un contexto donde el jugador pueda rendir bajo presión: "Se trata de un liderazgo cercano, basado en la confianza, el reconocimiento del grupo y la creación de un entorno psicológicamente seguro. Es un entrenador que suele poner el foco en las personas antes que en el resultado, algo que favorece la cohesión y la implicación de los jugadores. El liderazgo actual ya no consiste únicamente en dar órdenes, consiste en generar confianza para que las personas puedan mostrar su mejor versión".