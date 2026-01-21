Psicóloga experta en emergencias advierte sobre el impacto psicológico en la sociedad tras accidentes trágicos

1044561.1.260.149.20260121165018 Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press

La psicóloga experta en emergencias y catástrofes Sara Laguna Bonilla ha advertido sobre el impacto psicológico que pueden tener en la sociedad hechos inusuales como los accidentes de Adamuz y Rodalíes. "Es probable que aparezca la incertidumbre y el miedo, debido a un proceso de aprendizaje vicario", ha afirmado.

"Cuando lo vemos desde lejos, a pesar de no haber sido afectados en primera persona o en segunda persona, sí que desarrollamos ese miedo de ¿y si me pasaría a mí?", ha explicado Laguna Bonilla. No obstante, ha insistido en que "no tenemos que ser alarmistas" y que "la sintomatología como tal no tiene por qué aparecer en todo el mundo".

La experta ha señalado que esta sintomatología puede incluir "más ansiedad, más miedo y pensamientos recurrentes de 'es que me podía haber pasado a mí'". Sin embargo, ha recalcado que "la realidad es que el sector ferroviario es un sector muy seguro y tiene muchos protocolos de seguridad".

Laguna Bonilla también ha advertido sobre la posibilidad de que se desarrolle "un miedo patológico a coger un tren", sobre todo en aquellas personas con "recursos de afrontamiento limitados" o con "personalidad tendente a desarrollar esa sintomatología". En estos casos, ha recomendado "acudir a profesionales titulados para poder trabajarlo y poder ayudarles".

Por último, la psicóloga ha hecho hincapié en la importancia de limitar la exposición a imágenes y noticias, tanto para la sociedad en general como para los trabajadores del sector ferroviario, que serían "víctimas secundarias o terciarias" de estos hechos. "Que les demos una noticia desde los medios de comunicación lo más veraz posible, lo más certera posible. Que no caigamos en bulos, por favor, ni en propagandismo", ha concluido.