Una psicóloga afirma que cada vez son más los jóvenes que evitan ir al médico por "ansiedad" o "miedo a sufrir"

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Psicología en la Universidad Europea Mariola Fernández a afirmado este lunes que cada vez son más los jóvenes que evitan ir al médico por "ansiedad" o "miedo a sufrir", un temor vinculado a traumas previos en consulta o por sobreexposición a desinformación sanitaria, lo que hace que las nuevas generaciones tengan una percepción "distorsionada y negativa" de las consultas médicas.

Este miedo es conocido como iatrofobia, que en algunos casos se puede activar con "simplemente" escuchar opiniones o noticias sobre enfermedades, o ver contenido médico en medios, lo que está dando lugar a una "preocupante tendencia" a evitar las citas con el médico de cabecera.

"El acto de acudir al médico puede activar mecanismos de defensa psicológicos ligados a la evitación del displacer anticipado, y eso explica por qué no me decido a ir al médico", ha manifestado Fernández.

Esta fobia no solo se limita a hospitales, sino que muchos casos evitan consultas odontológicas, ópticas, farmacias e incluso rechazan cualquier contacto con personas que vistan uniforme sanitario. Otras tampoco "soportan" el olor a desinfectante o el sonido de un monitor cardíaco.

"Estamos viendo personas que soportan niveles de dolor crónico alarmantes como infecciones sin tratar, tumores avanzados, fracturas que nunca recibieron atención. La mente humana es capaz de racionalizar mucho con tal de evitar lo que teme", ha advertido Fernández.

Tras ello, ha explicado que las razones de las personas mayores para no acudir al médico suelen ser "más comprensibles", como el temor de recibir un diagnóstico irreversible, mientras que en los más jóvenes tiene raíces más complejas, y que sus niveles de iatrofobia tiene distintos niveles, desde la incomodidad leve al entrar en un hospital hasta ataques de pánico solo al pensar en una vista médica.

"Cada vez hay más jóvenes que evitan ir al médico por ansiedad o miedo a sufrir. Digamos que hay una intolerancia al 'daño', cuando realmente ni siquiera lo han experimentado", ha detallado Fernández, destacando que una sola expectativa negativa "es suficiente para querer huir de esa experiencia, lo que influye en la configuración del fenómeno de la procrastinación ansiosa".

A pesar de todo, Fernández ha subrayado que esta fobia puede llegar a tratarse y superarse, para lo que el paciente se puede someter a una terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar los pensamientos irracionales asociados al miedo y a sustituirlos por otros más realistas, al mismo tiempo que se trabaja la exposición progresiva a sus temores.