Psicóloga advierte: Vídeos cortos de origen difuso dominan el consumo de pantallas por los niños este verano

Archivo - Experta indica que los vídeos cortos representan gran parte del uso de pantallas por niños y no pueden ser supervisados - UC - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora técnica de Clínicas Origen, la psicóloga Pilar Conde, ha indicado que los vídeos cortos encadenados en redes sociales representan "buena parte" del consumo que los niños hacen de las pantallas, elementos audiovisuales "con contenidos de origen difuso e imposibles de supervisar uno a uno".

Durante el verano, "el móvil, la tablet y la televisión ocupan más horas de las que ocuparían en cualquier otro mes del año", ha señalado, para añadir que, ante ello, los padres se preguntan "qué están viendo exactamente" los menores. "Aprendemos a través de modelos, de experiencias", ha explicado, por lo que considera que "si el modelo lo pone el algoritmo, el contenido educativo queda al azar".

Frente a ello, Conde defiende recuperar series que estaban en antena durante la infancia de la generación de los actuales padres, para lo que ha puesto el ejemplo de 'Campeones: Oliver y Benji'. "Las series en las que se inculcan valores como el respeto, el compañerismo, la empatía o el esfuerzo tienen un impacto positivo en el desarrollo de una competitividad saludable", ha manifestado.

"La rivalidad bien entendida potencia nuestras cualidades, eleva el esfuerzo y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos", ha continuado, al tiempo que ha afirmado que son importantes recursos narrativos como el de que los personajes de una serie hablen consigo mismos y verbalicen lo que sienten antes de actuar.

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Además, ha destacado la relevancia de que los niños y los padres estén juntos durante el visionado, ya que "el tiempo de calidad compartido entre padres e hijos influye en el bienestar de ambos y ayuda al menor al establecimiento de vínculos saludables". "Las conexiones surgen de intereses genuinos, en los que ambas partes disfrutan" y "el vínculo es más profundo", ha apuntado.

"Los menores suelen disfrutar de los gustos y aficiones de sus padres porque desean formar parte de su mundo", ha explicado al respecto, tras lo que ha sostenido que "más que la actividad en sí, lo que buscan es el vínculo, sentirse incluidos y vivir experiencias junto a las personas con las que tienen un mayor apego".