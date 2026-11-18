Presentación del documental 'Atópicos'. - ALMIRALL

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga Sandra Ros, especialista de los Servicios de Dermatología, Reumatología y del Programa de Trasplante Cardíaco del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha advertido de que las lesiones visibles que produce la dermatitis atópica generan un "impacto emocional profundo" en los pacientes.

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que produce picor intenso, dolor y sensación constante de escozor, lo que resulta altamente limitante e incapacitante para el día a día de las personas afectadas.

En este sentido, Ros ha señalado que el impacto de la enfermedad va más allá de lo físico y algunos pacientes pueden llegar a desarrollar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad generalizada e incluso presentar ideación suicida. Por ello, ha destacado la importancia de integrar el acompañamiento psicológico en el tratamiento dermatológico.

Por su parte, la dermatóloga y coordinadora de la Unidad Funcional de Inmunoalergia cutánea del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Esther Serra-Baldrich, ha apuntado el "gran reto médico" que supone la dermatitis atópica, ya que su impacto "va mucho más allá de lo visible", altera la calidad de vida y el sueño.

"Nuestro objetivo clínico es alcanzar un control integral que libre al paciente de los brotes y los síntomas, permitiéndole llevar una vida plena equiparable a la de cualquier persona sin la enfermedad", ha afirmado.

DOCUMENTAL 'ATÓPICOS'

Para visibilizar la carga física y mental de la dermatisis atópica, Almirall y la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) han publicado el documental 'Atópicos', que muestra la realidad de la enfermedad a través de las experiencias compartidas por cinco pacientes.

La pieza, presentada en el marco del Día Nacional de la Dermatitis Atópica, que se conmemora el 27 de noviembre, relata las vivencias y preocupaciones de pacientes de distintas generaciones, reunidos durante un fin de semana en un retiro terapéutico, en el que también participan una dermatóloga y un psicólogo.

"Con 'Atópicos' hemos querido dar voz a esa carga invisible y emocional con una mirada fresca, honesta y con un punto de humor, porque no hay nada más sanador que reírse de uno mismo y sentirte al fin comprendido", ha explicado la presidenta de la AADA y paciente, África Luca de Tena.

Según ha aseverado, que la dermatitis aparezca en zonas expuestas como la cara o el cuello produce un sufrimiento "doble". "Tu rostro es tu carta de presentación y enfrentarte al mundo sintiendo que llamas la atención mina gravemente la autoestima", ha señalado.

El director sénior de Asuntos Médicos de Almirall Iberia, José Cabrera, ha puesto de manifiesto el "compromiso" de la compañía con las personas que conviven con enfermedades de la piel. "Trabajar junto a pacientes, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios es clave para una mayor comprensión de la patología y solo con un trabajo multidisciplinar podremos visibilizar las necesidades no cubiertas", ha añadido.