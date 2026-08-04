Un proyecto valida la prescripción de ejercicio físico como tratamiento de la insuficiencia cardiaca

Investigadores de todas las entidades que han formado parte del proyecto. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los resultados alcanzados por SENSORFIT-4HEART confirman la eficiencia de un programa de ejercicio físico y de una plataforma de monitorización remota para mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada.

Así lo ha expuesto el consorcio, liderado por Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, y que ha contado con la participación del Hospital Universitario de Navarra, el Cima Universidad de Navarra, el centro tecnológico NAITEC, las empresas Lorpeland y 540, así como ADItech, en una agrupación multidisciplinar que reúne investigación clínica, biomédica y desarrollo tecnológico. Este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del programa FEDER 2021-2027 de Navarra, y por el departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, a través de la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos de I+D 2023-2026, que concedió una ayuda de 1,14 millones de euros.

En concreto, el proyecto ha diseñado y validado una plataforma multiparamétrica para prescribir y monitorizar a distancia el ejercicio físico en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada. "Se trata de un síndrome complejo, de incidencia creciente y mal pronóstico, que ya representa cerca del 50% de todos los casos de insuficiencia cardiaca, y que limita de manera notable, la capacidad funcional de quienes lo padecen y dispone todavía de escasas opciones clínicas", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

"Queríamos dar respuesta a una necesidad muy clara: ayudar a los pacientes con insuficiencia cardiaca a hacer ejercicio de forma segura, personalizada y eficaz, con el objetivo de mejorar su capacidad funcional y su calidad de vida", ha señalado Mikel Izquierdo, investigador principal del proyecto, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico, Salud, Metabolismo y Capacidad Funcional de Navarrabiomed y catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra.

La prescripción individualizada de ejercicio físico, supervisada y apoyada en la tecnología, se perfila "como una herramienta terapéutica de primer orden frente a la insuficiencia cardiaca". Esta es la principal conclusión de SENSORFIT-4HEART, que ha desarrollado un modelo que integra evidencia clínica, conocimiento biomédico y tecnología para abordar de forma novedosa esta patología.

Con ese fin, el proyecto se ha estructurado en torno a tres pilares: la validación clínica del ejercicio, el estudio de sus efectos biológicos y el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan trasladarlo a la práctica asistencial. En el plano clínico, se ha llevado a cabo un ensayo con 150 pacientes del Hospital Universitario de Navarra, que completaron un programa combinado de 12 semanas con trabajo aeróbico y de fuerza.

EL EJERCICIO FÍSICO Y LA TECNOLOGÍA PARA LA MONITORIZACIÓN REMOTA

El consorcio ha desarrollado una camiseta inteligente con sensor de electrocardiograma integrado, acompañado de una aplicación móvil y una plataforma digital que monitorizan en tiempo real el estado fisiológico del paciente y registran la evolución del programa de entrenamiento. Estas herramientas abren la vía a un modelo asistencial "más accesible y escalable", en el que el paciente puede realizar ejercicio desde su domicilio bajo supervisión clínica remota.

En paralelo, el proyecto ha profundizado en los mecanismos biológicos asociados al ejercicio, ya que ha identificado cambios en proteínas relacionadas con la inflamación y el metabolismo, así como diferencias en la respuesta entre hombres y mujeres, incorporando la perspectiva de género en todo el estudio.

Con todo ello, los resultados confirman el potencial del ejercicio como intervención clínica. Los pacientes que participaron en el programa mostraron mejoras significativas en la fuerza muscular (entre un 20-30%), así como en la capacidad funcional y la tolerancia al esfuerzo, con una alta elevada adherencia al programa que demuestra su viabilidad en condiciones reales.

UN NUEVO MODELO DE ABORDAJE

SENSORFIT-4HEART ha formado parte del reto SIBERIA, que busca soluciones innovadoras en biotecnología. Estos proyectos están dirigidos a la generación, desarrollo y utilización de técnicas moleculares para la obtención de organismos o sus productos con una orientación aplicada, impulsando el desarrollo de soluciones para la investigación y la explotación industrial.

El proyecto ha demostrado que es posible combinar prescripción personalizada del ejercicio, monitorización digital y conocimiento biomédico para mejorar los resultados en salud de pacientes con insuficiencia cardiaca.

"SENSORFIT-4HEART abre la puerta a un nuevo modelo de abordaje clínico de la insuficiencia cardiaca, que combina prescripción personalizada del ejercicio basada en datos, el conocimiento biomédico y la tecnología, para mejorar la vida de las personas", ha concluido Mikel Izquierdo.