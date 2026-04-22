Un proyecto liderado por Incliva avanza en la prevención del cáncer de colón y predice recaídas con IA

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VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva ha liderado un proyecto que durante seis años ha estudiado el microambiente tumoral en el cáncer de colon localizado, para optimizar el tratamiento, reducir las recaídas y mejorar su supervivencia.

El trabajo ha finalizado con "importantes avances", entre ellos el desarrollo de un sistema de predicción de recaídas del paciente en diferentes escenarios mediante inteligencia artificial y 'deep learning'. Otro de los hallazgos "más relevantes" es la demostración de que el microambiente tumoral influye en la resistencia a la quimioterapia, lo que puede ser clave a la hora de mejorar la prevención, señala el instituto de investigación en un comunicado.

'Tumour microenvironement- derived factors in localized colon cancer: clinical impact and therapeutic implications' (TuMiCC) ha estado bajo la coordinación de los doctores Andrés Cervantes y Noelia Tarazona, coinvestigadores principales del Grupo de Investigación en Cáncer Colorrectal y Nuevos Desarrollos Terapéuticos en Tumores Sólidos-InDeST.

El doctor Cervantes es director científico de Incliva y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de València.

Han intervenido también el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona (HMRIB), con la doctora Clara Montagut, que lidera el Grupo de Investigación en Medicina de Precisión en Cáncer Colorrectal y que también es jefa de sección de cáncer gastrointestinal del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar; y la doctora Elena Élez, jefa de la Unidad de Tumores Digestivos del Hospital Universitario Vall d'Herbon y jefa del Grupo de Tumores del Tracto Gastrointestinal del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y el doctor Héctor García Palmer, jefe del Grupo de Células Madre y Cáncer, también del VHIO.

TuMiCC obtuvo en 2020 una de las Ayudas para Grupos Coordinados de la Asociación Española Contra el Cáncer, cuyo objetivo es "promover la investigación colaborativa a través de grupos de investigación multidisciplinares que respondan a una necesidad clínica existente", dotada con cerca de un millón de euros.

Entre los resultados más destacados, el proyecto ha permitido desarrollar un sistema de predicción de recaídas del paciente en diferentes escenarios mediante inteligencia artificial y 'deep learning' (que utiliza modelos llamados redes neuronales artificiales inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano) y el análisis de imágenes visuales de tejidos biológicos observados al microscopio, lo cual ayuda a identificar pacientes con alto riesgo.

Además, el uso de la biopsia líquida ha contribuido a caracterizar molecularmente a los pacientes con un fenotipo más agresivo de la enfermedad.

Uno de los hallazgos más relevantes es la demostración de que el microambiente tumoral influye en la resistencia a la quimioterapia, lo que abre nuevas vías para tratamientos dirigidos a las células tumorales y su entorno. Estos avances "pueden transformar la prevención y tratamiento del cáncer de colon".

BIOMARCADORES PARA PREDECIR RESPUESTA

El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en España, con más de 43.000 nuevos casos anuales. Aunque la supervivencia a cinco años ha alcanzado el 65%, un 40% de los pacientes recaen, tras un tratamiento inicial con cirugía y quimioterapia.

El objetivo del proyecto ha sido llenar esta brecha identificando biomarcadores que ayuden a predecir mejor qué pacientes podrían recaer y cuáles responderán mejor a la terapia, evitando sobretratamientos innecesarios. En este sentido, ha dado pasos significativos en la investigación sobre el cáncer de colon, aportando avances que pueden cambiar la manera en que se trata y se previenen las recaídas en estos pacientes.

El equipo ha empleado tecnologías de última generación (IA y deep learning) y enfoques multidisciplinarios para entender mejor cómo las células tumorales y su entorno influyen en la respuesta a los tratamientos, especialmente en aquellos pacientes que, a pesar de recibir quimioterapia tras la cirugía, siguen teniendo un riesgo elevado de recaída.

Además, se ha hecho un esfuerzo en la caracterización molecular de los tumores, analizando tanto su perfil genético como epigenético mediante la biopsia líquida, un tipo de análisis no invasivo que permite detectar restos de ADN tumoral en sangre.

Esta técnica promete revolucionar la manera en que se monitorizan los pacientes con cáncer de colon, ya que podría ofrecer una forma rápida y sencilla de detectar recaídas en diferentes escenarios. Los resultados de los análisis moleculares han sido clave para entender cómo ciertos tumores logran resistir los tratamientos y vuelven a crecer.

Por otro lado, el equipo también ha estado trabajando en el estudio del microambiente tumoral, es decir, las células no cancerosas que rodean al tumor, como fibroblastos y células del sistema inmune, que pueden influir en su comportamiento y respuesta a la terapia. Se ha descubierto que algunas de estas células, como los fibroblastos asociados al cáncer, juegan un papel crucial en la resistencia a la quimioterapia con oxaliplatino, un tratamiento común en el cáncer colorrectal.

Este hallazgo es "especialmente prometedor" porque abre la puerta al desarrollo de nuevos fármacos que ataquen no solo a las células tumorales, sino también a su entorno, impidiendo que las células sanas colaboren con el tumor.

En este contexto, se han desarrollado modelos preclínicos que reproducen en el laboratorio la interacción entre las células tumorales y su microambiente, lo que permite avanzar en la comprensión y descubrimiento de nuevos enfoques terapéuticos.

Gracias a estos avances, el proyecto ha cumplido su objetivo final: identificar biomarcadores que permitan predecir la respuesta al tratamiento y evitar recaídas en pacientes con cáncer de colon. En su fase final, la investigación se ha centrado en validar estos hallazgos y en avanzar hacia tratamientos más personalizados, con el objetivo de mejorar la supervivencia y reducir las recaídas.