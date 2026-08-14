Un proyecto internacional genera modelos de 25 tipos de cáncer derivados de pacientes

Modelo de tumor. - NIH

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación internacional financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha generado una de las colecciones más extensas y diversas de modelos tumorales derivados de pacientes, que incluye 665 modelos de laboratorio de última generación que representan 25 tipos de cáncer.

Según han explicado los NIH, se empleó tejido tumoral de 2.780 donantes para desarrollar esta colección, que es resultado de una década de trabajo y contribuirá a mejorar el estudio de la biología tumoral, acelerar el desarrollo de terapias contra el cáncer y orientar futuras líneas de investigación.

La Iniciativa de Modelos de Cáncer Humano (HMCI, por sus siglas en inglés) ha desarrollado modelos para todos los subtipos comunes de cáncer, incluyendo la mayoría de las alteraciones genéticas predominantes dentro de cada subtipo, y sus resultados están disponibles para la comunidad investigadora.

El recurso del HCMI incluye 522 modelos con datos clínicos detallados, 153 modelos de cánceres raros y 71 modelos de individuos de ascendencia no europea.

"Al vincular los modelos derivados de pacientes con datos moleculares y clínicos detallados, HCMI ha establecido un marco para avanzar tanto en nuestra comprensión del cáncer como en los resultados para los pacientes", ha destacado el director del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) de los NIH, Anthony Letai.

SIMILITUDES CON LOS TUMORES DE ORIGEN

Los modelos de cáncer derivados de pacientes permiten comprender cómo se desarrollan los tumores y cómo responden al tratamiento. El repositorio creado por HCMI ofrece modelos que se asemejan estrechamente a sus tumores de origen, compartiendo tanto alteraciones genéticas como firmas de expresión génica que definen los procesos malignos en el cáncer de cada paciente.

Los científicos analizaron 421 conjuntos de tumores junto con sus modelos y descubrieron que los tumores y los modelos conservaban características moleculares incluso después de un crecimiento prolongado en condiciones de laboratorio. El análisis reveló una concordancia del 97,8 por ciento en las alteraciones genéticas, del 95 por ciento en las características epigenéticas que regulan la actividad del genoma y una similitud del 92 por ciento en los patrones de expresión de ARN que reflejan el origen celular de cada tumor y su comportamiento maligno.

Las características genómicas de estos modelos los hacen útiles para el estudio de la resistencia terapéutica, que se produce cuando un cáncer no responde al tratamiento inicial o cuando este pierde su eficacia con el tiempo, provocando una recaída.

Los investigadores comprobaron esto en modelos de glioblastoma, en los que detectaron diversas características genéticas asociadas a la resistencia al fármaco quimioterapéutico temozolomida, como anomalías genéticas hereditarias, amplificación adquirida de oncogenes y marcadores mutacionales de exposición previa a la temozolomida.

"Se espera que la gran similitud entre el tumor de un paciente y el modelo de organoide derivado permita a los investigadores utilizarlos para descubrir vulnerabilidades que puedan ser explotadas terapéuticamente", ha señalado el jefe de la División de Neoplasias Linfoides del Centro de Investigación del Cáncer del NCI, Louis M. Staudt.