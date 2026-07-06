Un proyecto internacional buscará renovar el sistema de detección del sufrimiento fetal

El dispositivo 'Omega' monitorizará parámetros de salud de la madre, el feto, el útero y la placenta. - ICFO - UNIVERSIDAD CARNEGIE MELLON

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto internacional con participación del Instituto de Ciencias Fotónicas (Icfo) de Castelldefels (Barcelona) desarrollará un sistema de monitorización portátil para identificar mejor el sufrimiento fetal y sus causas, haciendo más seguro el parto, para sustituir la tecnología actual, que tiene más de 50 años y es "poco fiable".

La iniciativa, liderada por la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh (Estados Unidos), ha recibido una financiación de 39,9 millones de dólares de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Salud (Arpa-H) del gobierno estadounidense, informa el Icfo en un comunicado de este lunes.

Bajo el nombre de 'Omega. Evaluación global óptica, mecánica y eléctrica de la hipoxia fetal', el objetivo es conseguir una evaluación unificada y a tiempo real del suministro de oxígeno fetal y de su capacidad de adaptación.

SIN CAMBIOS DESDE 1970

El protocolo estándar para determinar si un bebé está en peligro durante el parto incluye la monitorización de las contracciones y de la frecuencia cardiaca fetal, y se ha mantenido "prácticamente sin cambios" desde la década de 1970.

Aunque las variaciones en la frecuencia cardiaca pueden ser indicadoras de posibles problemas, no proporcionan información "crucial" como si el feto está recibiendo suficiente oxígeno, por lo que las decisiones clínicas durante el parto pueden estar basándose en datos incompletos.

Para determinar la causa de la hipoxia fetal durante el parto, 'Omega' analiza el sistema en conjunto, integrando varios sensores no invasivos para medir los factores que contribuyen, tanto en la madre como en la placenta.

CERRAR LA BRECHA

La colíder del proyecto, Tiffany Ko, ha apuntado que el proyecto representa una oportunidad "para cerrar la brecha" entre lo que los médicos necesitan y lo que el monitoraje actual puede ofrecer.

"Nuestros métodos son rigurosos, interpretables y adaptados a la realidad de una sala de partos", ha añadido.

El líder del grupo de Óptica Médica, Turgut Durduran, cuyo equipo desarrollará uno de los módulos del sistema, ha asegurado que el potencial de impacto clínico de este tipo de tecnologías es "muy amplio" y todavía está por descubrir.