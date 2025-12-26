El Proyecto HERA logra la participación de 15.000 madres lactantes para anticipar el cáncer de mama posparto

Tarjeta de donación Proyecto HERA. - IMIBIC Y GEICAM

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto HERA, impulsado desde el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) con la colaboración científica del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), ha conseguido la participación de 15.000 madres lactantes para iniciar la segunda fase de un estudio que busca desarrollar un test capaz de anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto a partir de unas gotas de leche materna.

Los responsables de la iniciativa lanzaban el 17 de diciembre una llamada a madres lactantes de toda España para avanzar en esta investigación, que en su primera fase reunió a más de 3.000 madres lactantes de Andalucía. En menos de seis días desde la apertura de inscripciones, el pasado lunes se completaron las 15.000 solictudes necesarias, según han informado.

Para el equipo investigador, la respuesta ha sido "extraordinaria y abrumadora", gracias a una red de difusión completamente orgánica que ha permitido que la información llegue a mujeres de todos los rincones de España, dentro y fuera de la península. Además, el proyecto ha recibido peticiones de participación e interés desde Portugal y Alemania, reflejando la dimensión del movimiento generado.

La implicación activa de colectivos de apoyo a la lactancia materna, así como de profesionales de la obstetricia y la salud de la mujer, como matronas, ginecólogos y personal sanitario, ha sido igualmente esencial. Los responsables también han reconocido la labor de instituciones, empresas, medios de comunicación y particulares para convertir esta convocatoria "en un éxito compartido de participación social".

ENVÍO DE KITS

Según han señalado, el pasado martes 23 de diciembre se prepararon los primeros 6.500 kits de donación, que se enviarán a partir de este viernes a los domicilios de las madres participantes. Los kits restantes se completarán este viernes y se enviarán a lo largo de la próxima semana.

El proceso de etiquetado y preparación está resultando especialmente emocionante para el equipo del proyecto, que cuenta con el apoyo del voluntariado de la asociación de lactancia materna Almamar. "Leer los destinos de cada kit nos hace conscientes de la dimensión y la red de colaboración que ha generado este proyecto", ha destacado el coordinador del proyecto, Javier Cantero.

Los encargados del proyecto han recordado a las madres participantes la importancia de seguir cuidadosamente las instrucciones incluidas en el kit, así como el vídeo explicativo preparado para acompañarlas paso a paso durante el proceso de donación, que pueden consultar en el siguiente enlace 'https://youtu.be/ExuVBBzqLT4?si=OpKPk2HHO8z8skou'.

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ABIERTO

Aunque el cupo de donación de leche materna ya está completo, el Proyecto Hera continúa invitando a la ciudadanía a participar en otra de sus líneas fundamentales, el estudio epidemiológico que analiza los factores que influyen en la aparición del cáncer de mama posparto.

Este estudio ya cuenta con la participación de más de 5.000 mujeres, pero sus responsables han destacado que se requieren más respuestas para obtener una visión aún más sólida, diversa y representativa. Aquellas mujeres mayores de 18 años, sean o no madres lactantes, que quieran participar pueden hacerlo en 'https://proyectohera.es/cuestionario?type=cmp'.

"Su participación es clave para comprender mejor por qué aparece este tipo de cáncer y qué factores pueden influir en su desarrollo. Cada respuesta suma conocimiento y nos acerca a soluciones reales", ha explicado el investigador principal del estudio Juan de la Haba.