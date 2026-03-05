Un proyecto europeo coordinado por el CSIC estudiará cómo algunos virus son capaces de controlar células humanas

Archivo - Un proyecto europeo liderado por el CSIC estudiará cómo algunos virus son capaces de tomar el control de células humanas - CSIC - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto europeo coordinado desde España por el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Juan Fontana, va a estudiar cómo ciertos virus convierten las células humanas en 'factorías virales', para así poder entender cómo algunos estos son capaces de tomar su control.

Tal y como han indicado desde este centro de investigación, este equipo mixto va a ahondar en cómo estas 'factorías virales' se convierten en estructuras donde se producen y ensamblan nuevos virus. Todo en virtud de la financiación de Wellcome, una fundación global e independiente dedicada a mejorar la salud mundial aportando fondos a trabajos científicos.

De esta manera, los investigadores van a analizar cómo los bunyavirus reorganizan células humanas, que son un tipo de virus que es responsable de, entre otras enfermedades, las fiebres hemorrágicas de Crimea-Congo y la del valle del Rift. Para ello, y con la participación del Instituto Biofisika del CSIC y la Universidad del País Vasco, este proyecto se llevará a cabo durante los próximos cinco años.

Además, en el mismo intervendrán miembros de la británica Universidad de Leeds y del portugués Nuevo Instituto para los Sistemas Biológicos Médicos. Así, estos estudiarán los citados virus que reorganizan el interior de las células para crear 'factorías virales' esenciales para su replicación, aunque los mecanismos que permiten este proceso siguen siendo poco conocidos.

Por último, desde el CSIC han manifestado que se combinarán técnicas punteras de biología molecular, proteómica, Inteligencia Artificial (IA) y microscopía electrónica, con el objetivo de identificar puntos vulnerables que permitan bloquear la infección. La meta es avanzar en el desarrollo de futuros tratamientos frente a virus emergentes y reemergentes.