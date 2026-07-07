Un proyecto europeo busca desarrollar diagnósticos personalizados de síndrome de fatiga crónica

Archivo - La profesora Elisa Oltra - UCV - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora valenciana Elisa Oltra, responsable del grupo de investigación Expresión Génica e Inmunidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia, participa en un proyecto europeo que busca desarrollar diagnósticos personalizados de síndrome de fatiga crónica (SFC), según ha informado la institución académica en un comunicado.

Se trata del proyecto Discover-Me, que agrupa a un consorcio internacional de universidades e institutos de investigación de Reino Unido, España, Austria, Suecia, Francia, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Islandia, Serbia, Grecia y Canadá, de cuatro años de duración y enmarcado en el programa Horizon de la Unión Europea, que impulsará el desarrollo de diagnósticos personalizados y allanará el camino para estrategias de tratamiento específicas para las personas que padecen encefalomielitis miálgica, enfermedad también conocida como síndrome de fatiga crónica (EM/SFC).

Según Elisa Oltra, el objetivo es "mejorar los diagnósticos específicos para cada paciente, comprender mejor los mecanismos de la enfermedad e ir en búsqueda de tratamientos que, en última instancia, vayan en beneficio de estas personas".

El proyecto, financiado por la Comisión Europea con 7,5 millones de euros y coordinado por la Universidad Médica de Viena, en el que también participa la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), agrupa a un consorcio internacional de veinte universidades e institutos de investigación esos países.

Entre ellos, los británicos Instituto Quadram de Biociencias, el Imperial College de Londres o la Universidad de Cardiff hasta la sueca Universidad de Uppsala, la irlandesa Universidad de Galway, la canadiense Universidad de Ontario Occidental o el francés Centro Nacional de Investigaciones Científicas.

El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad "grave, crónica y, a menudo, profundamente incapacitante que afecta a más de 70 millones de personas en el mundo", ha apuntado Oltra, que recuerda que, en la actualidad, su diagnóstico se basa exclusivamente "en criterios clínicos", lo que con frecuencia provoca "largos retrasos en el diagnóstico y supone una carga considerable para las personas afectadas".

CARTOGRAFÍA

La profesora de la Universidad Médica de Viena Eva Untersmayr, investigadora principal del proyecto, ha afirmado, por su parte, que "la meta es cartografiar de forma sistemática las bases biológicas del SFC y traducirlas en un concepto clínicamente aplicable. Pretendemos ofrecer a los pacientes un diagnóstico confirmado en una fase más temprana en el futuro, junto con opciones de tratamiento adaptadas a los mecanismos individuales de su enfermedad".

El grupo de expertos que conforman Discover-Me utilizará métodos clínicos y de laboratorio estandarizados en múltiples biobancos y centros de investigación europeos, con el objetivo de identificar y validar biomarcadores de EM/SFC en los ámbitos genético, inmunológico, metabólico, neuroendocrino y vascular.

Se espera que los resultados sirvan "de base" para futuros ensayos clínicos guiados por biomarcadores y para enfoques de precisión en la reutilización de fármacos y el desarrollo terapéutico, según la institución.

La participación de los pacientes y del público en general forma parte integrante del diseño de la investigación, lo que garantiza que la experiencia vivida sirva de base para las herramientas de fenotipado, los marcos de estratificación, las recomendaciones políticas y otros resultados. Este enfoque inclusivo tiene como objetivo "generar resultados de investigación que sean directamente relevantes para pacientes, médicos y sistemas de salud".