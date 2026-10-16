El proyecto AtheroPTM recibe cerca de un millón de euros para investigar nuevas terapias contra la aterosclerosis

Archivo - Aterosclerosis, ateroma, arteria obstruida - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / 7ACTIVESTUDIO - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto AtheroPTM, coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y liderado por Miguel Ángel del Pozo, ha sido seleccionado por la Fundación "la Caixa" en la convocatoria Health Research 2026, con lo que el consorcio recibirá una financiación global cercana al millón de euros (999.100 euro).

La aterosclerosis, caracterizada por la acumulación de depósitos de grasa y colesterol en las arterias, constituye la principal causa de infarto de miocardio e ictus, que siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. Aunque los tratamientos actuales ralentizan su progresión, no consiguen detener ni revertir la enfermedad, lo que hace necesario comprender mejor los mecanismos que la impulsan. De hecho, siguen existiendo eventos cardiovasculares (ictus e infartos) incluso con las mejores terapias disponibles.

AtheroPTM ("Post-Translational Protein Modifications as Novel Drivers and Therapeutic Targets in Atherosclerosis") estudiará cómo determinadas modificaciones de las proteínas favorecen la progresión de la enfermedad cardiovascular y abrirá nuevas vías para prevenir tanto infartos como ictus.

El consorcio integra expertos en proteómica, biología vascular, patología, cirugía vascular, medicina molecular y modelización computacional de tres instituciones de referencia internacional: el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), con la participación de los grupos dirigidos por Miguel Ángel del Pozo y Jesús Vázquez; la Universidad de Yale, con el equipo liderado por Martin Schwartz; y el Karolinska Institutet, con el grupo dirigido por Ljubica Matic.

El proyecto se estructura en tres grandes objetivos: comprender cómo las PTMs regulan procesos como la inflamación de la pared arterial, la migración de células del músculo liso vascular, y el remodelado de la pared vascular; evaluar su papel en modelos experimentales de aterosclerosis y su influencia sobre la estabilidad de las placas; y correlacionar estas modificaciones con la evolución clínica de pacientes mediante el análisis de muestras humanas procedentes de distintos territorios vasculares y diferentes estadios de la enfermedad.

Los investigadores esperan identificar nuevos biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas que permitan desarrollar tratamientos más eficaces frente a la aterosclerosis. A diferencia de las terapias actuales, centradas en reducir los niveles de colesterol o la inflamación a nivel sistémico, su objetivo es identificar dianas en la pared arterial que permitan un tratamiento local de los vasos enfermos y avanzar hacia una medicina de precisión capaz de prevenir sus complicaciones más graves.