Una proteína explica por qué una alteración mitocondrial puede acortar o alargar la vida

Equipo de investigación sobre la longevidad de la mitocrondia en la UPO. - UPO

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una misma alteración en las mitocondrias, las centrales energéticas de las células, puede acortar la vida de unos animales y alargar la de otros. Para entender esta paradoja, el equipo de investigación liderado por Marta Artal Sanz, profesora titular del Área de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Pablo de Olavide e investigadora del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) --centro mixto de la UPO, el CSIC y la Junta de Andalucía--, ha identificado una proteína, USP-48, que resulta clave para que la reducción de la señalización de la insulina prolongue la vida.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el trabajo se ha publicado recientemente en la revista científica 'Cell Reports' y se ha llevado a cabo en el nematodo Caenorhabditis elegans, un pequeño gusano de apenas un milímetro utilizado en el estudio del envejecimiento.

En este organismo, la pérdida de unas proteínas mitocondriales llamadas prohibitinas acorta la vida en condiciones normales, pero la prolonga cuando la vía de señalización de la insulina, que regula el metabolismo y el crecimiento, está menos activa.

Así, mediante un cribado genético a gran escala, es decir, el análisis sistemático de numerosos genes para localizar aquellos implicados en un proceso, el equipo identificó a USP-48 como un regulador de la respuesta celular al estrés mitocondrial especialmente importante para la longevidad.

En este sentido, Marta Artal, ha explicado que "cuando reducimos USP-48, los gusanos con menor señalización de insulina pierden prácticamente toda su extensión de la longevidad, incluida la prolongación adicional que obtenían al perder las prohibitinas", explica Marta Artal.

MÁS PROTECCIÓN NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE VIVIR MÁS

Ante un daño en las mitocondrias, las células ponen en marcha una respuesta de protección frente al estrés. Podría pensarse que cuanto más intensa sea esta respuesta, mayor será el beneficio para el organismo. Sin embargo, los resultados del estudio apuntan en otra dirección: la pérdida de USP-48 aumenta la respuesta al estrés mitocondrial, pero reduce la longevidad.

"Una de las ideas centrales de nuestro trabajo es que una mayor activación de la protección frente al estrés no conlleva necesariamente vivir más", ha señalado la investigadora, quien ha subrayado que lo importante es "cómo se regula esa respuesta y en qué contexto metabólico se produce, no simplemente cuánto se activa".

Además, el trabajo ha conectado esta respuesta con la regulación de la expresión de los genes, ya que los datos han sugerido que USP-48 actúa modificando marcas químicas en las histonas, las proteínas alrededor de las cuales se enrolla y organiza el ADN. Estas marcas funcionan como anotaciones en un manual de instrucciones: no cambian el texto, pero indican qué partes deben leerse y cuándo.

"Dicho de forma sencilla, USP-48 ayudaría a ajustar cómo se utilizan las instrucciones genéticas, sin cambiar esas instrucciones", ha añadido Artal, que ha precisado que "este mecanismo todavía necesita confirmación directa".

PRÓXIMOS PASOS EN LA INVESTIGACIÓN

Una de las prioridades del equipo es identificar sobre qué genes y proteínas actúa directamente USP-48, y distinguir qué efectos dependen de las modificaciones en las histonas y cuáles podrían producirse por otros mecanismos.

Otra pregunta fundamental es si la proteína equivalente en mamíferos desempeña una función similar, ante lo que "por ahora, los resultados corresponden a un modelo experimental de gusano y no pueden trasladarse directamente a humanos", ha advertido la investigadora.

"Nuestro hallazgo abre una vía para comprender mejor la relación entre metabolismo, respuesta al estrés y envejecimiento, pero todavía queda por determinar el grado de conservación de este mecanismo", ha concluido.