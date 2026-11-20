Placa amiloide rodeada de microglía positiva para galectina-3 - LLUÍS CAMPRUBÍ/LUND UNIVERSITY/FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación del CaixaResearch Institute de Barcelona ha revelado que una proteína de las células inmunitarias del cerebro podría acelerar el daño neuronal en el Alzheimer.

La enfermedad se caracteriza por la acumulación en el cerebro de fragmentos de una proteína llamada beta-amiloide que se agregan y forman placas, que son uno de los principales rasgos asociados a la enfermedad, informa este viernes la Fundación La Caixa en un comunicado.

El cerebro cuenta con unas células inmunitarias propias, la microglía, que son capaces de reaccionar ante estas placas, una respuesta que puede proteger el tejido cerebral, también dañarlo.

El estudio, coliderado por Lluís Camprubí (Universidad de Lund) y Gabriel Rabinovich (CaixaResearch Institute) y publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America', sugiere que la proteína galectina-3 puede modular tanto la evolución de las placas como la respuesta de la microglía frente a ellas.

POSIBLE DIANA TERAPÉUTICA

Rabinovich ha asegurado que estos resultados no solo aportan un mecanismo novedoso en relación con el papel de galectina-3 como vínculo entre el amiloide B y la activación de la microglía, si no que tienen un impacto traslacional al apoyar la relevancia de esa lectina "como nueva diana terapéutica".

Las galectinas son una familia de proteínas capaces de regular la respuesta inmunitaria y el estudio muestra cómo la galectina-3 actúa de forma simultánea en dos frentes: fuera de las células, se une a las placas y modifica la forma de las formas de amiloide a medida que crecen, y, dentro de la microglía, controla cómo se procesa el amiloide en los lisosomas.

Los investigadores observaron que la galectina 3 se une a las fibras de amiloide y bloquea uno de los pasos que permiten que las fibras se multipliquen, lo que altera su forma, y en experimentos con células, estas fibras alteradas continuaban dañando las células nerviosas. Este es un proceso que no se había descrito hasta ahora.

Cuando los investigadores eliminaron la galectina-3 en un modelo de Alzheimer en ratones, las placas de amiloide se redujeron y el daño en las terminaciones nerviosas también disminuyó, y las células de la microglía cambiaron de un estado inflamatorio agresivo a un estado protector, con mayor presencia del receptor TREM2, una proteína que se sabe que juega un papel importante en la defensa inmunitaria del cerebro y en el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Los investigadores han asegura que, aunque los resultados en animales y en tejido cerebral humano son prometedores, aún es necesario seguir investigando para saber hasta qué punto bloquear la galectina-3 podría beneficiar a las personas con Alzheimer.