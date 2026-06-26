La proteína CDH1 que podría predecir la respuesta inmunitaria en un tipo agresivo de cáncer de riñón

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MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una proteína que normalmente se considera un supresor tumoral también podría actuar como marcador de la actividad inmunitaria contra un tipo de cáncer de riñón, según nuevos hallazgos en células y muestras de tumores de pacientes de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos.

Aunque se necesita más investigación, los resultados muestran que la proteína, denominada CDH1, podría ayudar a distinguir los tumores que podrían ser más sensibles a las inmunoterapias contra el cáncer. Las conclusiones del estudio están disponibles en 'Science Signaling'.

Normalmente, la CDH1 mantiene la estabilidad del genoma y del ciclo celular al interactuar con una enzima llamada APC/C. Tradicionalmente, se ha considerado a la CDH1 como una proteína supresora de tumores, ya que estudios anteriores han vinculado su pérdida con neoplasias malignas como el cáncer de colon.

Sin embargo, los investigadores descubrieron una relación inesperada entre los altos niveles de CDH1 y el carcinoma de células renales de células claras (ccRCC), un tipo de cáncer de riñón. Analizaron muestras de pacientes y observaron que sus tumores presentaban niveles inusualmente altos tanto de CDH1 como de STING, una proteína que estimula la actividad inmunitaria y la producción de interferones de tipo I.

Además, los niveles más altos de ARNm de CDH1 se correlacionaron con una menor supervivencia de los pacientes y peores resultados clínicos. Los investigadores analizaron líneas celulares y observaron que CDH1 se unía a STING y lo protegía de la degradación por otra enzima llamada SPOP. Esto preparaba a las células para ser más sensibles a los interferones de tipo I tras la activación de STING.

Por otra parte, el equipo demostró que la inhibición de dos quinasas llamadas ERK o CDK4/6 (que modifican CDH1 e interfieren con su actividad) o el tratamiento con el compuesto aprobado pazopanib aumentaba la cantidad de STING.

"La combinación de pazopanib con agonistas de STING potenciaría sinérgicamente las respuestas [a los interferones de tipo I], lo que sugiere una posible estrategia terapéutica", finalizan los expertos.