Cómo proteger la salud ocular de los niños durante las vacaciones

Archivo - Imagen de recurso de un campamento de verano. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oftalmóloga pediátrica del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), Lucía Fernández-Vega, ha señalado que los campamentos de verano aportan importantes beneficios para el desarrollo físico y social de los niños, pero también pueden incrementar la exposición a factores que afectan a la salud ocular, como la fotoqueratitis o conjuntivitis.

"La radiación ultravioleta, el agua de las piscinas, el viento, el polvo o el contacto estrecho entre niños y niñas favorecen la aparición de distintas afecciones oculares que, aunque en la mayoría de los casos son leves, requieren un diagnóstico precoz para evitar complicaciones", ha explicado Fernández-Vega.

Entre los cuadros más frecuentes que presentan los niños en verano se encuentran la fotoqueratitis, una inflamación aguda de la córnea provocada por la radiación ultravioleta; las conjuntivitis infecciosas, tanto de origen vírico como bacteriano, y los traumatismos oculares, especialmente asociados a juegos, actividades deportivas y accidentes durante el ocio veraniego.

En el caso de la fotoqueratitis, el daño se produce en la superficie corneal tras exposiciones intensas a radiación ultravioleta, dando lugar a síntomas como dolor, fotofobia, sensación de cuerpo extraño y lagrimeo. Este tipo de lesión puede aparecer tras actividades recreativas en entornos con alta reflectancia, como playas o zonas de montaña. A ello se suman cuadros de irritación ocular y sequedad, favorecidos por factores habituales durante el verano, como el aire acondicionado.

Los traumatismos oculares constituyen además una de las causas más frecuentes de atención urgente en la infancia. Un estudio multicéntrico realizado en cinco hospitales españoles identificó que más de la mitad de estas lesiones (54,7%) se produjeron mientras los niños jugaban y que un 6,8% presentó secuelas inmediatas, siendo la disminución de la agudeza visual la más frecuente1.

"Durante el periodo estival es frecuente que los niños presenten irritación ocular, conjuntivitis o pequeñas lesiones relacionadas con el sol o el juego. Aunque muchas de estas situaciones son leves, la evaluación precoz es clave para descartar daño corneal o infecciones que puedan evolucionar de forma desfavorable si no se tratan a tiempo", señala Fernández-Vega.

HÁBITOS PARA PREVENIR PROBLEMAS VISUALES

Según los expertos, muchas de las patologías oculares más frecuentes durante el verano pueden prevenirse incorporando pequeños hábitos en el día a día de los niños antes de que comiencen los campamentos.

De este modo, aconsejan lavarse siempre las manos antes de tocarse los ojos. En los campamentos es habitual compartir espacios y actividades, por lo que una correcta higiene de manos ayuda a reducir el riesgo de transmisión de virus y bacterias responsables de muchas conjuntivitis.

Los especialistas también recomiendan no compartir objetos de uso personal. Las toallas, fundas de almohada, gafas de sol o gafas de buceo deben ser siempre de uso individual para evitar contagios e infecciones.

Asimismo, aconsejan proteger los ojos del sol. Las gafas de sol homologadas con filtros frente a la radiación ultravioleta son una medida esencial, especialmente durante excursiones a la playa o la montaña.

Por último, destacan la importancia de extremar las precauciones durante los juegos y el deporte. Supervisar determinadas actividades y evitar el uso de objetos potencialmente peligrosos ayuda a reducir el riesgo de lesiones oculares.

Los campamentos son una oportunidad extraordinaria para que los niños disfruten del verano y desarrollen hábitos saludables. Con unas sencillas medidas preventivas, como proteger los ojos del sol, mantener una buena higiene y prestar atención a los síntomas oculares, es posible evitar la mayoría de las complicaciones y favorecer una buena salud visual durante las vacaciones", finaliza Fernández-Vega.