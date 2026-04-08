Protege tus ojos del eclipse solar total: la única forma segura de verlo es con gafas homologadas

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las gafas homologadas con filtros solares certificados específicos son la "única forma segura" de ver un eclipse solar total, como el que se producirá el próximo 12 de agosto, según el oftalmólogo del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO), Sergio Eguiza.

Observar un eclipse sin protección adecuada puede causar "daños graves e irreversibles" en los ojos. De hecho, esta práctica podría generar la retinopatía solar, que se produce cuando la radiación daña los fotorreceptores de la retina, provocando lesiones que pueden ser permanentes y que, en muchos casos, no se perciben hasta días después.

El próximo 12 de agosto, el cielo de gran parte de la península ofrecerá un eclipse solar total. Durante unos instantes, la luna tapará por completo el sol, lo que hará que el día se oscurezca brevemente y dejará ver la corono solar, una de las imágenes "más impresionantes" del cielo. Este fenómeno alcanzará su punto máximo al atardecer y la fase completa durará solo unos 30 segundos, y no volverá a repetirse en décadas.

Como explica el especialista, el "principal problema" es que, aunque el sol esté parcialmente cubierto, la radiación "sigue siendo igual de peligrosa". Es por ello que el eclipse genera una falsa sensación de seguridad, y, en ocasiones, hay pacientes que "acuden días después con una mancha central en la visión que ya no desaparece".

En este contexto, los especialistas han insistido en que la única forma segura de ver el eclipse son las gafas homologadas con filtros solares certificados (ISO 12312-2 con marca CE).

TRES CAPAS DE PROTECCIÓN

Estas gafas cuentan con tres capas de protección: el primer filtro bloquea el 97 por ciento de la radiación infrarroja, el segundo elimina el 97 por ciento de la radiación ultravioleta y el tercero reduce el 99,99 por ciento de la luz visible, evitando daños graves en los ojos. Gracias a esto, bloquean la radiación dañina y permiten ver "únicamente el disco solar". Además, estas gafas se pueden utilizar encima de las gafas graduadas.

"Es importante que queden bien ajustadas a la cara, sobre todo en el caso de los niños, que a veces se las quitan sin darse cuenta; por eso conviene estar pendientes de ellos para asegurarse de que las usan correctamente durante todo el eclipse", ha declarado.

El doctor Eguiza, al mismo tiempo, ha recomendado no utilizar gafas de sol comunes, evitar el uso de prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares profesionales y optar por métodos indirectos, como la proyección con una cámara estenopeica. Al mismo tiempo, ha recordado que durante la observación, es importante hacer pausas periódicas.

Aunque el día esté nublado y el sol no se vea directamente, el eclipse sigue siendo perceptible por los cambios en la luz y la temperatura, pero esto "no sustituye" la protección ocular durante la observación directa.

Sergio Eguiza, por último, ha advertido de que si tras el eclipse se experimenta visión borrosa, aparición de manchas, destellos o distorsiones, "es fundamental" acudir "inmediatamente" a un especialista para una evaluación ocular.