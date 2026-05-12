Protección Civil da por finalizado el operativo para la evacuación de los pasajeros del 'MV Hondius'

Evacuación en lancha de pasajeros a bordo del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El operativo para la evacuación de los pasajeros del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por el brote de hantavirus, ha sido dado por finalizado en la madrugada de este martes, una vez culminada la desinfección de las zonas por las cuales han transitado los evacuados de la embarcación que se encontraba fondeando en el puerto industrial de Granadilla.

Así lo han confirmado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, quienes han indicado que las tareas de desinfección corresponden a la "última fase" del plan diseñado para "acometer esta emergencia".

"Con esto podríamos dar por concluida la emergencia", ha subrayado Padilla junto a Barcones en un vídeo difundido en redes sociales, en el cual ha agregado que ahora serán las autoridades sanitarias quienes deban "seguir" en el "acompañamiento, seguimiento, manejo, tratamiento y cuidado" tanto de los contactos cuarentenados en estos momentos como de los que "puedan aparecer".

Finalmente, ambas autoridades han querido agradecer a todas las instituciones y personas que han trabajado en esta emergencia, tanto a nivel local, como nacional, como regional, de la Unión Europea y de "todo el mundo".