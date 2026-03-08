Prolongar la vida puede ser una lotería: un estudio revela por qué algunos viven más que otros

Archivo - Mujer mayor, centenaria, cumpleaños - MEDITERRANEAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda de la fuente de la juventud no es solo un deseo humano: es un desafío científico que ha llevado a investigadores a explorar formas de alargar la vida y mejorar la salud en la vejez. Desde dietas específicas hasta fármacos innovadores, la ciencia del envejecimiento busca que cada año adicional de vida sea más saludable.

Pero, ¿realmente todas estas intervenciones benefician a todos por igual? Un reciente metaanálisis internacional está cuestionando esta idea, mostrando que prolongar la vida podría no ser tan simple como parecía, y que los efectos pueden variar sorprendentemente entre individuos.

EL ESTUDIO MÁS COMPLETO SOBRE CÓMO ALARGAR LA VIDA EN VERTEBRADOS

Mediante un metaanálisis reciente, investigadores la Facultad de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Sídney (Australia), han reexaminado cómo la restricción dietética y dos fármacos relacionados, la rapamicina y la metformina, afectan la variación en la edad al morir en vertebrados. Sus resultados se recogen en 'Biology Letters'.

Un objetivo clave en la investigación sobre el envejecimiento no es solo prolongar la vida, sino garantizar que más personas vivan más tiempo y con mayor salud, con menor variación en la edad al morir; un concepto conocido como "cuadrar la curva de supervivencia".

PROLONGAR LA VIDA NO SIGNIFICA QUE TODOS SE BENEFICIEN POR IGUAL

Si bien dos de los tratamientos aumentaron la esperanza de vida promedio, los tres aumentaron la varianza. Esto significa que las intervenciones actuales para prolongar la esperanza de vida no "cuadran la curva de supervivencia". En cambio, las ganancias en la esperanza de vida promedio se corresponden con aumentos proporcionales en la variabilidad.

LA LOTERÍA DE LA LONGEVIDAD: POR QUÉ ALGUNOS VIVEN MÁS QUE otros

Los investigadores concluyen: "estos enfoques pueden prolongar la vida de los animales, pero los beneficios no se reparten equitativamente. Sin más información, el resultado parece una lotería biológica. Estamos trabajando para comprender por qué, para que la ciencia de la longevidad en el futuro sea útil para todos".

En resumen, los años extra de vida que prometen estas intervenciones no se reparten por igual y, por ahora, la longevidad sigue siendo una especie de lotería biológica.