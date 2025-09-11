Los programas de prevención de obesidad infantil centrados en los padres no reducen el IMC en niños pequeños

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un metaanálisis de 17 ensayos que incluyeron a más de 9.000 niños pequeños no encontró evidencia de que los programas de prevención de la obesidad infantil centrados en los padres tengan un impacto en el IMC de los niños pequeños, según publican expertos de la Universidad de Sídney (Australia) en 'The Lancet'.

Este es el estudio más grande hecho hasta la fecha, y según el mismo, los enfoques existentes para los programas de comportamiento centrados en los padres que se imparten hasta los 12 meses de edad, y que tienen como objetivo combatir la obesidad infantil, son insuficientes para mejorar el índice de masa corporal (IMC) aproximadamente a los dos años de edad.

Kylie Hunter, autora principal de la Universidad de Sídney (Australia), declara: "La obesidad se debe en gran medida a factores ambientales y socioeconómicos que las personas no pueden modificar. Los padres desempeñan un papel fundamental, pero nuestro estudio destaca que no se puede esperar que reduzcan los niveles de obesidad infantil por sí solos".

Se necesita una acción más amplia y coordinada en toda la sociedad para facilitar las opciones saludables para todos, independientemente de dónde vivan. Además del apoyo a los padres, necesitamos políticas coordinadas que mejoren la asequibilidad de los alimentos saludables, aumenten el acceso a espacios verdes y regulen la publicidad de alimentos poco saludables para combatir la obesidad infantil.

Los autores formaron una colaboración global (TOPCHILD) de más de 70 investigadores en 47 instituciones, combinando datos de 31 ensayos realizados en 10 países. Los investigadores de todos los ensayos trabajaron juntos y compartieron los datos de sus participantes individuales, lo que resultó en un gran conjunto de datos de 28.825 participantes para examinar el impacto de los programas de prevención de la obesidad diseñados para ayudar a los padres a fomentar patrones saludables de nutrición, sueño y actividad en sus niños pequeños. Para ser incluidos en el metanálisis, los programas debían comenzar en algún momento entre el embarazo y los 12 meses de edad y medir un resultado relacionado con el peso del niño.

Los autores también desenredaron información detallada sobre el contenido y la ejecución de las intervenciones en una investigación complementaria dirigida por la Universidad de Flinders (Australia). De los 31 ensayos que aportaron datos, 17 incluyeron datos de participantes individuales que evaluaron el IMC aproximadamente a los dos años de edad (un total de 9.128 participantes).

Con un alto grado de certeza, el metaanálisis reveló que los programas de prevención de la obesidad infantil temprana no tuvieron ningún efecto sobre el IMC de los niños aproximadamente a los dos años de edad. Además, las familias más afectadas por la obesidad infantil -a menudo las de grupos socioeconómicos más bajos- también son las que tienen menos probabilidades de acceder a los programas de atención temprana dirigidos a los padres.

A menudo, simplemente carecen de los recursos o el tiempo para asistir y adherirse a estos programas, especialmente en la actual crisis del costo de la vida. Los cambios a nivel de políticas destinados a crear entornos más saludables para todos los niños tienen más probabilidades de llegar a estas familias. Los autores reconocen algunas limitaciones en su estudio, incluyendo que siete de los 17 ensayos se clasificaron como de alto riesgo de sesgo debido a la falta de datos o a que la frecuencia de falta de datos fue diferente en los participantes del grupo de intervención que en los del grupo control. Sin embargo, al excluir estos estudios del análisis, los resultados se mantuvieron sin cambios.