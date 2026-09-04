Un programa del CNAG reconstruye las reacciones metabólicas del cáncer en el mismo tejido

Mapa del consumo de lactato realizado con el programa. - CNAG

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo programa computacional del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) y la Universidad de Milano-Bicocca (Italia) ha logrado reconstruir las reacciones metabólicas del cáncer en el mismo tejido.

La herramienta, descrita en un estudio en 'Systems biology and applications', permite mapear cuáles son las estrategias metabólicas que sostienen el crecimiento y la supervivencia tumoral, informa el CNAG en un comunicado de este jueves.

Dichos mapas recogen las reacciones metabólicas de las células tumorales por zonas o nichos, mostrando qué regiones presentan mayor glucólosis para obtener energía, cuáles destinan más recursos a la producción de biomasa para crecer y dividirse, o cuáles consumen y liberan moléculas clave para producir nuevos componentes.

Estos perfiles metabólicos actúan como "señales" en un mapa que permiten inferir la actividad predominante y estimar el potencial proliferativo de distintas regiones del tumor, información que permite descubrir por qué las células tumorales evaden el sistema inmunitario o extenderse a otros órganos.

Los primeros resultados abren la puerta a predecir la evolución del tumor y a diseñar futuras terapias más dirigidas.

Los investigadores trabajan ya en una nueva versión del programa para ampliar su compatibilidad con mayor número de bases de datos y facilitar que más centros de investigación y hospitales puedan incorporar esta herramienta computacional a sus análisis.