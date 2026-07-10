Por qué se producen la mayoría de las lesiones de los futbolistas en los minutos finales de los partidos

Imagen del partido del Miundial entre España y Portugal. - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Clínica iQtra, el doctor Ángel Villamor, ha explicado que la mayoría de las lesiones que sufren los futbolistas en los últimos minutos de un partido están relacionadas con la fatiga y el cansancio.

"Muchas de las lesiones que se producen en el tramo final de un partido no las provoca una entrada ni un choque con otro jugador. El verdadero rival, muchas veces, es el cansancio", ha afirmado Villamor.

Aunque el fútbol es un deporte de contacto, un gran número de lesiones musculares aparecen sin que exista un golpe previo. Basta un 'sprint', un cambio brusco de dirección o una frenada en seco para que el músculo diga basta.

"La fatiga hace que el músculo pierda calidad en sus contracciones. Disminuye el tono, la coordinación y la capacidad de responder con precisión. Cuando eso ocurre, deja de proteger correctamente a tendones, ligamentos y articulaciones, aumentando el riesgo de lesión", señala el traumatólogo.

El especialista explica que durante un partido el aparato locomotor trabaja al límite. Cada aceleración, regate, salto o cambio de ritmo genera enormes fuerzas sobre huesos, músculos, tendones y ligamentos. Mientras estas estructuras responden de forma coordinada, el cuerpo soporta el esfuerzo sin problemas. El riesgo aparece cuando la fatiga rompe ese equilibrio.

"Un futbolista puede mantener la intensidad durante muchos minutos, pero llega un momento en el que el organismo ya no responde igual. El cerebro sigue enviando órdenes, pero el músculo empieza a reaccionar más despacio y con menos eficacia. Es entonces cuando aparecen muchas roturas musculares", afirma Villamor.

Aunque estas imágenes suelen asociarse al fútbol profesional, el especialista recuerda que el mismo mecanismo se produce también en los partidos entre aficionados. "Es muy habitual que una persona juegue un partido después de toda la semana sin entrenar y quiera mantener la misma intensidad hasta el último minuto. Muchas lesiones en el fútbol amateur ocurren precisamente por esa combinación de fatiga y falta de preparación física", detalla.

La prevención, insiste el traumatólogo, empieza mucho antes del pitido inicial. "No basta con desarrollar músculos fuertes. También hay que entrenar la resistencia, la elasticidad y la coordinación. Un cuerpo equilibrado tolera mucho mejor los esfuerzos repetidos y reduce el riesgo de lesión", señala.

Escuchar las señales del cuerpo también forma parte del entrenamiento. La pérdida de explosividad, la sensación de piernas pesadas o la falta de coordinación no son solo síntomas de cansancio, sino también una advertencia de que el riesgo de lesión está aumentando. "Muchas veces admiramos la potencia de los futbolistas, pero el verdadero secreto está en que todo el aparato locomotor funcione como un equipo hasta el último minuto. Cuando una de esas piezas deja de responder, aparece la lesión", concluye Villamor.