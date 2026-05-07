Los problemas de suministro de 'Tranxilium' 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable seguirán hasta septiembre

Archivo - Imagen de recurso de fármacos. - ISTOCK/LUZA STUDIOS - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de que 'Tranxilium' 20 mg polvo y disolvente para solución inyectable seguirá registrando problemas de suministro hasta el próximo mes de septiembre debido a retrasos en su fabricación, según ha comunicado el titular de la autorización de comercialización del medicamento.

Así, la compañía Neuraxpharm Spain ha confirmado que su suministro no se reestablecerá hasta septiembre de 2026 y no en junio, tal y como informó la AEMPS en agosto del año pasado. Aunque la Agencia ha intentado importar medicamento extranjero, por el momento no ha sido posible localizar unidades de otros mercados.

En este contexto, la AEMPS explica que en España no existe otro medicamento autorizado y comercializado que contenga clorazepato dipotásico como principio activo para la vía parenteral, pero sí hay otras benzodiazepinas disponibles en formulación inyectable, como diazepam o clonazepam, que podrían considerarse como alternativas en diversas situaciones o escenarios clínicos. "Es importante destacar que no todas las indicaciones son coincidentes y quizá no todos los pacientes tratados con clorazepato dipotásico puedan tener una transición adecuada a estas alternativas", subraya.

Asimismo, la Agencia indica que actualmente los medicamentos inyectables comercializados que contienen diazepam y clonazepam no presentan problemas de suministro. En cambio, lorazepam inyectable ('Temelor' 4 mg/ml solución inyectable EF), que también podría considerarse como una alternativa, sí se encuentra en problemas de suministro y, de momento, no se dispone de una fecha prevista para su restablecimiento.

Para facilitar el seguimiento de este tipo de incidencias, el Centro de Información Online de Medicamentos (CIMA) de la AEMPS dispone de un listado de problemas de suministro, cuya información se mantiene actualizada de forma permanente.

Por último, la AEMPS recomienda a los profesionales sanitarios derivar a sus pacientes a otras formulaciones inyectables con benzodiacepinas disponibles en el mercado nacional (diazepam o clonazepam) en aquellas situaciones en las que sea posible, hasta la resolución del problema de suministro. Además, destaca que no todas las indicaciones son coincidentes y quizá no todos los pacientes tratados con clorazepato dipotásico puedan tener transición adecuada a estas alternativas.