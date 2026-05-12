Problemas oculares como la sequedad o la visión borrosa pueden ser síntomas de la fibromialgia

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Señales visuales como el dolor ocular, la sequedad, la visión borrosa y la fotofobia pueden alertar de la fibromialgia, ya que la alteración del sistema nervioso y la fatiga muscular asociados a esta enfermedad pueden afectar a movimientos "tan esenciales" como el parpadeo o la respuesta a la luz, según el médico oftalmólogo cofundador de Baviera, Fernando Llovet.

Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, que se celebra el 12 de mayo, los oftalmólogos de Baviera han recordado la importancia de identificar estas señales visuales, que afectan a más de la mitad de las personas que padecen esta enfermedad.

En este sentido, la sequedad ocular, una de las manifestaciones más habituales, se debe a que la alteración del sistema nervioso puede reducir la producción de lágrima. Además, algunos tratamientos frecuentes en estos pacientes, como los fármacos antiinflamatorios o antidepresivos, también pueden favorecer la aparición de ojo seco.

"Muchos pacientes interpretan la sequedad como algo puntual, pero la combinación de factores neurológicos y farmacológicos puede comprometer significativamente la superficie ocular", ha añadido el oftalmólogo.

SOBRECARGA MUSCULAR Y RESPUESTA EXAGERADA A LA LUZ

Por su parte, el dolor ocular, la visión borrosa y la fotofobia también son frecuentes por la sobrecarga muscular y una respuesta exagerada a la luz, que hacen que tanto las pantallas como la iluminación artificial o la luz solar resulten especialmente molestas.

Al mismo tiempo, algunas personas con fibromialgia pueden presentar síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune asociada a sequedad ocular severa.

La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado y una alteración en el procesamiento del dolor por parte del sistema nervioso central y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fibromialgia afecta a entre el 2,4 y el 4,5 por ciento de la población española.

En este contexto, los expertos han insistido en que un abordaje multidisciplinar es "fundamental para cubrir todas las áreas implicadas en el tratamiento de los pacientes con fibromialgia". En el caso de molestias oculares persistentes, la intervención de un oftalmólogo es "clave".

LÁGRIMAS ARTIFICIALES, HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN

Desde Baviera han recomendado seguir una serie de pautas para prevenir o aliviar estos síntomas. La primera de ellas es emplear lágrimas artificiales varias veces al día para mantener la hidratación del ojo y reducir la sequedad y sensación de arenilla o escozor. Beber mucha agua, a su vez, contribuye a la producción natural de la lágrima.

De igual forma, proteger los ojos de la luz mediante el uso de gafas de sol ayudará a reducir la fotofobia y sensibilidad a la luz, y es "conveniente" evitar la exposición directa y cercana a pantallas. Por otro lado, han aconsejado hacer descansos mientras se esté trabajando o estudiando, o haciendo cambios de enfoque a distintas distancias e, incluso, cerrar los ojos durante un tiempo.

Pese a llevar a cabo todos estos mensajes, los oftalmólogos han recordado que acudir cada cierto tiempo a revisión es necesario para que puedan evaluar el estado de la salud visual y "detectar posibles problemas asociados a la fibromialgia".