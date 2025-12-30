Este probiótico podría revolucionar la salud intestinal de tu bebé: todo sobre 'Bifidobacterium infantis'

Archivo - Madre mirando a su bebé en la cuna. - ISTOCK/MDPHOTO16 - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el intestino de un recién nacido, un universo de bacterias trabaja silenciosamente para proteger su salud y desarrollo. Durante mucho tiempo, los expertos se preguntaron si era posible intervenir cuando algo no estaba funcionando como debería. Hoy, la ciencia está descubriendo secretos que podrían marcar un antes y un después en la nutrición y el bienestar infantil.

EL INTESTINO, UN HÉROE SILENCIOSO

Un nuevo estudio de la Universidad de California en Davis (Estados Unidos) ha encontrado que complementar a los bebés amamantados exclusivamente con un probiótico, Bifidobacterium infantis EVC001, entre los 2 y los 4 meses de edad puede restaurar con éxito las bacterias beneficiosas en su intestino. Los resultados se publican en la revista ‘mSphere’.

En los últimos años, los científicos han aprendido que las bacterias intestinales beneficiosas clave para los bebés, Bifidobacterium infantis, están desapareciendo de los bebés en áreas de altos recursos como Estados Unidos y Europa.

Ahora, este nuevo estudio, denominado REMEDI demuestra que no es demasiado tarde para restaurar un microbioma intestinal saludable en los bebés amamantados. “B. infantis puede afianzarse con éxito incluso después del período neonatal", subraya la autora correspondiente del estudio, Jennifer Smilowitz, profesora adjunta de Extensión Cooperativa en el Departamento de Nutrición de la Universidad de California en Davis.

Un microbioma intestinal saludable en la vida temprana está relacionado con la salud intestinal, la educación y el desarrollo inmunológico y la salud infantil en general.

A diferencia de muchos probióticos, B. infantis está especialmente adaptada para prosperar con los oligosacáridos de la leche humana, los azúcares naturales que se encuentran en la leche materna, lo que le permite persistir en lugar de simplemente pasar por el intestino.

UN PROBIÓTICO QUE PERMANECE

Los investigadores llevaron a cabo el estudio REMEDI para probar si los beneficios que habían observado previamente en un estudio sobre recién nacidos alimentados con B. infantis junto con leche humana podrían replicarse en bebés mayores, amamantados exclusivamente con microbiomas intestinales más establecidos que podrían ser potencialmente resistentes a los cambios.

Los investigadores probaron cómo diferentes dosis del probiótico B. infantis (alta, media y baja, así como un placebo) impactaron las bacterias intestinales de los bebés amamantados exclusivamente. Se proporcionaron muestras de heces de los bebés antes, durante y después de tomar el suplemento, y los investigadores las analizaron para ver cómo respondían sus microbiomas.

Probaron si dosis más bajas de B. infantis, que están disponibles comercialmente, produjeron efectos similares a los del estudio de recién nacidos que utilizó una dosis alta del probiótico.

De esta forma, los investigadores descubrieron que B. infantis podía aumentar con éxito las bacterias intestinales beneficiosas en bebés mayores alimentados exclusivamente con leche materna, incluso después del período neonatal. Todas las dosis probadas funcionaron, y las bacterias beneficiosas permanecieron presentes incluso después de suspender la suplementación.

"Estos hallazgos sugieren que la suplementación con B. infantis puede restaurar el intestino del bebé incluso después de la etapa neonatal", plantea Smilowitz.

RESULTADOS QUE SE ADAPTAN A CADA BEBÉ

"A diferencia de muchos probióticos que desaparecen al suspender la suplementación, B. infantis se afianzó y permaneció en el intestino al combinarse con leche materna, que contiene naturalmente los oligosacáridos de la leche humana que necesita para crecer. Esto significa que incluso la suplementación a corto plazo en diversas dosis puede tener beneficios duraderos para los lactantes”.

El hallazgo de que todas las dosis probadas fueron efectivas sugiere que este enfoque puede adaptarse a situaciones reales donde el acceso, el momento o la dosis pueden variar.