El primer tratamiento hormonal sustitutivo de este tipo resulta prometedor en ensayos con pacientes

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una terapia de sustitución hormonal pionera en su género, que reproduce más fielmente los ritmos circadianos y ultradianos naturales de las hormonas, ha demostrado mejorar los síntomas en pacientes con afecciones suprarrenales, según los resultados de un ensayo clínico dirigido por la Universidad de Bristol (Reino Unido) publicado en el 'Journal of Internal Medicine'.

Los niveles bajos de una hormona clave llamada "cortisol" suelen ser consecuencia de afecciones como la enfermedad de Addison y la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta hormona regula una serie de procesos vitales, desde los cognitivos, como la formación de la memoria, el metabolismo y las respuestas inmunitarias, hasta la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Cuando está baja, puede desencadenar síntomas de fatiga debilitante, náuseas, debilidad muscular, presión arterial peligrosamente baja y depresión. Aunque poco frecuentes, estas afecciones suprarrenales requieren un tratamiento sustitutivo diario con hidrocortisona de por vida.

Aunque el tratamiento hormonal sustitutivo oral existente puede restablecer los niveles de cortisol, sigue estando asociado a una merma de la calidad de vida de los pacientes. Los científicos creen que esto se debe a que el tratamiento actual no imita el ritmo fisiológico normal del organismo, ya que no se produce el aumento anticipado del cortisol y carece de sus ritmos ultradiano y circadiano subyacentes.

La nueva terapia de "pulsatilidad", culminación de diez años de investigación del equipo de Bristol, está diseñada para administrar la hidrocortisona estándar a los pacientes mediante una bomba que reproduce más fielmente el patrón de secreción rítmica natural del cortisol. La bomba subcutánea pulsátil ha obtenido resultados prometedores en su primer ensayo clínico.

Veinte participantes de entre 18 y 64 años con insuficiencia suprarrenal fueron evaluados durante el ensayo doble ciego PULSES, de seis semanas de duración, y tratados con la dosis habitual de hidrocortisona administrada mediante la bomba o el tratamiento oral estándar tres veces al día.

Aunque durante el ensayo sólo se evaluaron los síntomas psicológicos y metabólicos, los resultados revelaron que el tratamiento con bomba redujo la fatiga en aproximadamente un 10%, mejoró el estado de ánimo y aumentó los niveles de energía de los pacientes en un 30% a primera hora de la mañana, un momento clave en el que muchos pacientes tienen dificultades. Las resonancias magnéticas de los pacientes también revelaron alteraciones en la forma en que el cerebro procesa la información emocional.

La doctora Georgina Russell, profesora honoraria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bristol y autora principal del estudio, explica que "los pacientes que reciben terapia sustitutiva del cortisol suelen tener efectos secundarios que les dificultan llevar una vida normal. Esperamos que esta nueva terapia ofrezca mayores esperanzas a los miles de personas que padecen insuficiencia hormonal", añade.

Stafford Lightman, experto en neuroendocrinología y catedrático de Medicina de la Facultad de Medicina de Bristol: Translational Health Sciences (THS), y coautor principal del estudio, apunta que, "aparte de la reducción de la dosis, la sustitución del cortisol ha permanecido inalterada durante muchas décadas. Es un hecho ampliamente reconocido que la terapia de sustitución actual no es fisiológica debido a su falta de aumento previo al despertar, de ritmicidad ultradiana y de picos suprafisiológicos posteriores a la dosis", asegura.

"La nueva terapia demuestra claramente que el momento de administración del cortisol, en consonancia con el patrón rítmico de secreción de cortisol propio del organismo, es importante para la cognición y el comportamiento normales --prosigue--. Nuestros hallazgos respaldan la administración de una terapia hormonal que imita la fisiología natural, y es uno de los primeros avances importantes en el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal hasta la fecha".

Joe Miles, participante en el ensayo PULSES, explica que la bomba Crono P le ha "cambiado la vida. Noté una mejora muy rápida en comparación con las pastillas cuando participé en el estudio PULSES. Pasé de sentirme cansado todo el tiempo a tener una energía repentina --explica--. Cuando terminó el estudio PULSES y tuve que devolver la bomba, simplemente no podía soportar volver a ser como antes, así que me propuse escribir al mayor número posible de médicos para que me la recetaran de forma privada".