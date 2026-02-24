La previsión del 37% de tasa de obesidad en España para 2035 puede estar "por debajo de la realidad", según los expertos

La SEEN cree que la previsión del 37% de tasa de obesidad en España para 2035 puede quedar "por debajo de la realidad" - SEEN

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Grupo de Estigma y Desigualdad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Javier Salvador, ha puesto de relieve la previsión "muy real" y "extraordinariamente impresionante" de que la prevalencia de personas con obesidad en España crezca del 18 al 37 por ciento en 2035, lo que puede quedar "por debajo de la realidad".

"Todas las predicciones, a lo largo de los años", se han quedado cortas finalmente, por lo que existe "probabilidad de que la tasa sea superior", ha expuesto Salvador con motivo de la celebración, en Madrid, de la jornada de formación para periodistas 'Las palabras también pesan: mejorando el abordaje de la obesidad'.

Así, durante este encuentro, organizado por esta sociedad científica, junto a la Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO) y el Foro Español de Pacientes (FEP), y que ha contado con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), este experto, que se ha referido a datos ofrecidos en 2023 por la Federación Mundial de Obesidad, ha señalado que la citada es "una enfermedad crónica y extraordinariamente prevalente".

"No se cura", pero "se puede controlar", ha continuado Salvador, quien ha añadido que existen asociadas "más de 200 complicaciones descritas", siendo una de ellas "la estigmatización". "El estigma sigue creciendo", ha aseverado, tras lo que ha destacado que "hay personas que tienen sesgo a la hora de considerar qué es cierto o no", pese a que la evidencia científica señala que es "absolutamente falso" que sea un problema "de actitud".

LOS PACIENTES SUFREN "DISCRIMINACIÓN Y MARGINACIÓN"

Tal y como ha divulgado este representante de la SEEN, la obesidad "es muy compleja" y "tiene sus causas y fisiopatología", así como "sus guías de tratamiento". No obstante, en la sociedad está presente "la discriminación y marginación", siendo visible en planos como el laboral, familiar, escolar y sanitario.

"Es muy multifactorial", ha proseguido Salvador, quien ha destacado el "factor genético", que es "muy relevante", así como el "ambiental determinante". Existe un "ambiente obesogénico", ha subrayado, afirmando, en este contexto, la importancia de los medios de comunicación, que, entre otros apartados, deben cuidar el uso de imágenes y del lenguaje.

En la misma línea, el presidente del FEP, Andoni Lorenzo, ha afirmado que esta estigmatización influye, incluso, "en el acceso a la atención sanitaria", ya que muchos de los pacientes "conviven con la enfermedad y la culpa". Esta situación "empeora la enfermedad", ha aseverado, tras lo que ha indicado que es necesario dejar de utilizar términos como 'epidemia'.

"El mayor problema no es solo el peso, es sentirse solo y, a veces, no tratado con dignidad", ha insistido Lorenzo, que ha expuesto datos como el de que "casi la mitad de la población tiene sobrepeso". Además, ha asegurado que, "desde 1987, la prevalencia de obesidad se ha duplicado en España", enfermedad que es más elevada en segmentos de población con "menor nivel educativo" y "menor nivel de renta".

Junto a ello, el máximo representante de la POP ha explicado que "cerca del 40 por ciento de niños tienen exceso de peso" y "alrededor del 15 por ciento está en obesidad". Todo viene derivado por el hecho de que "el 80 por ciento consumen alimentos poco saludables", ha argumentado.

EN MARCHA UN DOCUMENTO SOBRE LENGUAJE RESPETUOSO

Ante esta coyuntura, y debido a que el 88 por ciento de las personas con obesidad sufre estigma y el lenguaje es clave para erradicarlo, la SEEN está elaborando un documento sobre el lenguaje respetuoso para referirse a estos ciudadanos y a pacientes de otras enfermedades propias de la especialidad. Asimismo, publicará próximamente la segunda edición de la guía 'Abordaje de la obesidad en el adulto', en la que ha colaborado el nuevo Grupo Desigualdad y Estigma.

"Muchas veces, usamos palabras sin intención de hacer daño, pero podemos estar creando un efecto muy distinto", ha explicado, en este sentido, la presidenta de ANIS, Graziella Almendral, quien ha agregado que los periodistas necesitan actualizarse porque el estigma "tiene consecuencias directas sobre la obesidad". Por ello, ha destacado la importancia de "un lenguaje con rigor, y precisión y respeto".

"Hay que criticar el estigma porque es una injusticia que es insoportable", ha manifestado, nuevamente, Salvador, quien considera que es necesario que los pacientes "no tengan barreras para aplicar las medidas terapéuticas oportunas". Est "empuja al desarrollo de enfermedades psiquiátricas", lamenta.

Por todo ello, este representante de la SEEN, que ha pedido "políticas sanitarias" efectivas en este ámbito, ha animado a tratar esta patología, lo que "es una oportunidad fantástica para mejorar la calidad de vida mundial". "Hay muchos casos de personas que controlan la enfermedad y viven con una calidad de vida magnífica", ha concluido.