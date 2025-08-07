Cómo prevenir lesiones musculares y articulares durante la actividad física en verano

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El verano es una de las épocas en las que más aumenta la actividad física, por lo que deben tomarse ciertas precauciones, ya que la combinación de mayor tiempo libre, más intensidad de movimiento y terrenos poco habituales puede suponer un riesgo para la salud musculoesquelética si no se está preparado.

En este sentido, el médico de Medicina del Deporte del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Erick Ugalde, afirma que "las vacaciones rompen con la rutina diaria, lo que implica cambios en los patrones de descanso, ejercicio o alimentación. Hay quién pasa de un estilo de vida sedentario a realizar esfuerzos bruscos o actividades a las que no están acostumbrados. Además se debe evitar cambiar la dieta habitual y mantener una higiene bucal adecuada. No hacerlo, puede incrementar el riesgo de lesiones musculares, esguinces o sobrecargas articulares".

Asimismo, el aumento de las temperaturas condiciona el rendimiento físico y altera la percepción del esfuerzo. "Tendemos a exigirnos más sin darnos cuenta de que el calor incrementa la fatiga, reduce la concentración y favorece movimientos imprecisos, una de las causas más frecuentes de torceduras y caídas", añade Ugalde.

Ante esta situación, el entrenador personal, Víctor Moreno, aconseja calentar previamente y hacer estiramientos suaves; escoger un calzado adecuado al terreno; evitar los esfuerzos bruscos al principio del día; y mantenerse hidratado incluso sin sed, lo que será "clave" para la elasticidad muscular y el buen funcionamiento de las articulaciones.

Además, Moreno recuerda que el descanso es parte esencial de cualquier entrenamiento. "No solo se trata solo de moverse más, sino de hacerlo bien. Alternar días de ejercicio con jornadas de descanso o actividades más suaves, como paseos o natación, ayuda a prevenir lesiones y favorece la recuperación", señala.

"En vacaciones conviene ajustar el esfuerzo a nuestro nivel real de condición física, tener en cuenta las condiciones del entorno y priorizar el disfrute sobre el rendimiento", concluye el experto.