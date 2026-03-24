La prevalencia de la esclerosis múltiple en Inglaterra se ha duplicado entre 2000 y 2020, según un estudio

Archivo - Un nIño en silla de ruedas. - GAYSORN EAMSUMANG/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores del University College de Londres (UCL) y del Imperial College de Londres, ambas en Reino Unido, revela que la prevalencia registrada de la esclerosis múltiple (EM) en Inglaterra se ha duplicado con creces entre 2000 y 2020, con un aumento del 6% anual, debido en gran medida a la mejora del diagnóstico y a una mayor esperanza de vida.

LA PREVALENCIA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE SIGUE EN AUMENTO

En el estudio publicado en 'JAMA Neurology', los investigadores estiman que actualmente hay 190.000 personas que viven con esclerosis múltiple en Inglaterra. El equipo constató que la supervivencia de las personas con esclerosis múltiple mejoró significativamente con el tiempo gracias a los avances en los tratamientos y la atención médica, aunque también identificaron desigualdades, con una mayor mortalidad en las zonas desfavorecidas.

La autora principal, la profesora Olga Ciccarelli (catedrática de investigación en neurología del NIHR, Instituto de Neurología UCL Queen Square), confirma: "Las personas con esclerosis múltiple viven más tiempo que nunca gracias a una mejor atención, terapias modificadoras de la enfermedad y un diagnóstico más precoz, pero aún queda mucho por hacer".

"Descubrimos que dejar de fumar y mantener un peso saludable se asociaban con una menor mortalidad. Por lo tanto, abordar el tabaquismo, la obesidad y las desigualdades en el acceso a diagnósticos y atención médica podría reducir las muertes evitables y ayudar a las personas con esclerosis múltiple a mantenerse más sanas durante más tiempo", señala.

Los investigadores revisaron más de 30 años de registros de salud pública, utilizando una base de datos muy extensa de registros de atención primaria (médicos generales) en Inglaterra desde 1990 hasta 2023, algunos de los cuales también estaban vinculados a datos de atención secundaria (hospitalaria).

Identificaron posibles casos de esclerosis múltiple (EM) basándose en múltiples fuentes, incluidos los registros de diagnóstico y la prescripción de medicamentos que se utilizan exclusivamente para tratar la EM.

DESIGUALDADES EN EL ACCESO Y DIFERENCIAS POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

Estimaron que la prevalencia estandarizada (la frecuencia de la EM en la población, ajustada por edad, sexo y región) aumentó de 107 por cada 100.000 personas en 2000 a 232 por cada 100.000 en 2020. Esto correspondía a unas 131.000 personas que vivían con EM en 2020. En los análisis ajustados, la prevalencia aumentó un 6% anual. Extrapolando esta tendencia, los investigadores proyectan que aproximadamente 190.000 personas viven actualmente con EM en Inglaterra.

Los investigadores también descubrieron que la supervivencia mejoró a lo largo del período de estudio, ya que las personas viven más tiempo con EM después del diagnóstico; aquellos diagnosticados más tarde en el período de estudio tenían más probabilidades de vivir hasta los 80 años y presentaban tasas de mortalidad anuales más bajas.

Se observó que la mortalidad era mayor en las zonas más desfavorecidas, mientras que la prevalencia era mayor en las zonas menos desfavorecidas. Los investigadores señalan que esto sugiere que las personas en zonas desfavorecidas tienen más probabilidades de padecer esclerosis múltiple sin diagnosticar. Además, la evidencia indica que tienen menor acceso a la atención médica, pueden acceder a los tratamientos en etapas más avanzadas de la enfermedad y tienen más probabilidades de padecer otras afecciones de salud.

Los investigadores destacan que tanto el tabaquismo como la obesidad contribuyen a un peor pronóstico de la esclerosis múltiple, y dado que las tasas de tabaquismo y obesidad son más elevadas en las zonas desfavorecidas, esto puede estar contribuyendo a las desigualdades en los resultados de la esclerosis múltiple.

El primer autor, el profesor Raffaele Palladino (Imperial College London y Universidad de Nápoles Federico II), concluye: "Si bien se han logrado grandes avances en la mejora del diagnóstico de la esclerosis múltiple y el acceso a tratamientos que prolongan la esperanza de vida y mejoran la calidad de vida, aún queda mucho por hacer. Los esfuerzos para mejorar el diagnóstico precoz deben centrarse especialmente en llegar a los grupos socioeconómicamente desfavorecidos, que pueden enfrentarse a mayores obstáculos para el diagnóstico y la atención médica".

El estudio contó con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR), la Sociedad de Esclerosis Múltiple y el Centro de Investigación Biomédica.