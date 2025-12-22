Presión, consumismo y comparaciones: el impacto psicológico de las redes sociales durante la Navidad

Archivo - Influencer vendiendo en redes sociales. - CHAYTEE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EDIZIONES) -

La Navidad es una de las épocas del año con mayor presión emocional, y las redes sociales amplifican esa sensación de felicidad obligatoria que no siempre coincide con la realidad personal. Durante estas fechas, el incremento de publicaciones sobre celebraciones, regalos y reuniones familiares intensifica la comparación social, especialmente entre quienes atraviesan soledad no deseada, dificultades económicas, o momentos vitales complejos.

Entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a Marta Berbel Muñoz, miembro de la Junta rectora del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA), quien nos explica por qué estas imágenes pueden afectar a la autoestima, qué señales alertan de un uso dañino de las redes, y qué estrategias permiten vivir unas fiestas más conscientes, conectadas, y emocionalmente seguras.

"Las Navidades son una época especialmente sensible, en la que parece que debemos ser felices, y encontrarnos sin problemas, ni conflictos. La representación que se ha hecho tradicionalmente y que aún hoy en día se hace refuerza esta idea. Y las redes sociales en su mayoría son agentes activos en esta representacion. Pero la navidad es una época más del año en la que no puedes aparcar lo que te sucede a un lado.

Además, está el hecho de que en muchas ocasiones en redes sociales se nos anima a consumir, a adquirir cosas nuevas y bonitas, como un ingrediente más para alcanzar esa felicidad. "La realidad de muchas personas hace que se frustren al no poder conseguir este ideal", reconoce esta experta.

SEÑALES PSICOLÓGICAS DE QUE LAS REDES NOS AFECTAN

En este sentido, pedimos a esta psicóloga que nos detalle las posibles señales de alarma que indicarían que, efectivamente, el consumo de redes sociales podría estar afectándonos más de la cuenta.

Apunta en primer lugar al momento en el que empezamos a comparar nuestra vida con la de las personas que seguimos en redes, de forma que cuando no alcanzamos las expectativas que nos 'auto-imponemos' para llegar a ese 'estándar' que la comparación nos ha generado nos causa malestar, tristeza, frustración, o bien empezamos a hacer cosas, o a consumir productos que hasta la fecha no estaban alineados con nuestra forma de ser y que no nos representan y que dejamos de ser nosotros mismos.

Aquí, recalca Marta Berbel la importancia de ser consciente y responsable en el uso de las redes sociales: "Es muy importante cuidar nuestro bienestar psicológico y, para ello, animaría a consultar con profesionales de la psicología colegiados. Invertir en nuestro bienestar es uno de los mayores regalos que podemos hacernos en Navidad, pero también durante el resto del año".

PROTEGER NUESTRA SALUD MENTAL EN REDES ESTAS FECHAS

Entre otras estrategias recomienda a la hora de proteger nuestra salud mental durante las fiestas el intentar vivir nuestra realidad sin comparaciones, haciéndonos conscientes de que lo que se muestra en redes es sólo una pequeña realidad totalmente controlada de lo que esas personas quieren mostrar.

Advierte así de que "la vida real es mucho más compleja de la que se muestra en las redes sociales, y colocar eso de manera consciente, y vivir nuestra vida real de manera más presente" cree que es "un buen punto de partida para proteger nuestra salud psicológica" en estas fechas y frente al uso de las redes sociales.

A su vez, le preguntamos por el papel que juega la educación emocional a la hora de relacionarnos con las redes de forma menos dañina durante las Navidades, y esta portavoz del COPPA asegura que su papel es "fundamental" en las relaciones sociales siempre.

Defiende que la educación emocional nos permite entender el mundo emocional tanto nuestro como de los otros. "En este caso sería muy útil tanto para saber identificar lo que siento cuando estoy consumiendo contenido en redes y, el motivo por el que lo estoy consumiendo (haciéndome consciente si es una forma de evadirme de mi realidad), analizar por qué lo siento y de qué manera he de afrontar esas emociones", afirma.

De igual manera, ve clave la educación emocional frente al empleo de las redes sociales para plantearnos que detrás de los creadores de contenido hay más vida y más complejidad de la que muestran.

NO TODO ES MALO CON LAS REDES EN NAVIDAD

Finalmente, y aunque generan presión, las redes también pueden acercarnos a los nuestros en estas fechas tan señaladas, de ahí que esta experta destaque que las redes sociales también puedan ser "una herramienta maravillosa" y que nos abre un montón de puertas a nuevos conocimientos e intereses, al tiempo que son capaces de acercarnos a personas que están lejos, y con las que tenemos un vínculo emocional.

"Siempre y cuando se usen de manera responsable, marcando unos tiempos para hacer uso de ellas, limitando el tiempo para estar más presente en nuestra vida real que en el mundo virtual, y que no nos genere malestar el no llegar a las expectativas que nos auto-imponemos tras la comparación con otras personas", concluye Marta Berbel Muñoz, miembro de la Junta rectora del Colegio Profesional de Psicología de Aragón.