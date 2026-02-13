Presión académica a los 15 años: un estudio vincula el estrés por las notas con más depresión y autolesiones

Archivo - Ansiedad, depresión, adolescente - TERO VESALAINEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presión para lograr buenos resultados en la escuela a los 15 años está vinculada a síntomas depresivos y riesgo de autolesión, y la asociación parece persistir hasta la edad adulta, según un estudio dirigido por investigadores del University College de Londres (UCL) en Reino Unido.

Los autores del nuevo estudio, publicado en 'The Lancet Child & Adolescent Health', dicen que sus hallazgos sugieren que reducir la presión académica en las escuelas podría reducir la depresión y las autolesiones entre los jóvenes.

La autora principal, la profesora Gemma Lewis (UCL Psychiatry), señala que "en los últimos años, las tasas de depresión han aumentado entre los jóvenes del Reino Unido y de otros países, y la presión académica también parece estar en aumento. Los jóvenes afirman que la presión académica es una de sus mayores fuentes de estrés".

"Cierta presión para tener éxito en la escuela puede ser motivadora, pero demasiada presión puede ser abrumadora y perjudicar la salud mental. Descubrimos que los jóvenes que se sentían más presionados por las tareas escolares a los 15 años continuaron reportando niveles más altos de síntomas depresivos durante varios años en la edad adulta", añade.

Para su estudio, los investigadores revisaron evidencia de 4.714 adolescentes del estudio de cohorte de nacimiento Children of the 90s (Estudio Longitudinal Avon de Padres e Hijos - ALSPAC), un estudio de cohorte longitudinal de padres y sus hijos nacidos en el suroeste de Inglaterra en 1991 y 1992, que fueron encuestados a intervalos regulares.

Los autores del presente artículo utilizaron las respuestas de los participantes del estudio a un cuestionario de 15 años, cerca de la fecha de los exámenes GCSE, para reflejar la presión académica. Los jóvenes informaron si se preocupan mucho por terminar sus tareas escolares, si sienten mucha presión en casa para obtener buenos resultados académicos y la importancia de obtener al menos cinco GCSE.

Los síntomas depresivos se rastrearon repetidamente en las respuestas de la encuesta desde los 16 a los 22 años, y la autolesión se evaluó hasta los 24 años. Los investigadores encontraron evidencia sólida de que la presión académica a los 15 años está relacionada con mayores síntomas depresivos a los 16, y esta asociación persiste durante varios años. Los participantes del estudio que experimentaron altos niveles de presión académica a los 15 años continuaron reportando más síntomas depresivos en cada momento hasta los 22 años.

Cada aumento de un punto en una escala de nueve puntos de presión académica a los 15 años se asoció con un 8% más de probabilidades de autolesión, desde mediados de la adolescencia tardía hasta principios de los 20. La presión académica a los 15 años se asoció con un mayor riesgo de autolesión incluso a los 24 años.

En un análisis secundario, los investigadores también encontraron que la presión académica a los 11 y 14 años estaba relacionada con síntomas depresivos. Los investigadores afirman que sus hallazgos sugieren que aliviar la presión académica de los adolescentes podría beneficiar la salud mental y debería ser considerado por las escuelas y los responsables de las políticas educativas. Las posibles soluciones podrían incluir la reducción de exámenes y evaluaciones o el apoyo al desarrollo de habilidades socioemocionales.

Los autores esperan desarrollar una intervención en toda la escuela, con el objetivo de cambiar el entorno escolar, la cultura y los valores, de una manera que pueda reducir la presión académica y mejorar la salud mental y el bienestar. "Los enfoques actuales para ayudar a los alumnos con problemas de salud mental tienden a centrarse en ayudar a cada alumno a afrontar la situación; esperamos abordar la presión académica a nivel de toda la escuela abordando la cultura escolar".

Los autores afirman que aún se necesitan datos más actualizados para comprender cómo las presiones actuales pueden estar relacionadas con la salud mental, ya que los participantes del estudio tenían 15 años en 2006-07, por lo que los hallazgos no reflejan el impacto de cambios de políticas posteriores ni de la pandemia de COVID-19. Advierten que el estudio fue observacional, por lo que los hallazgos no pueden demostrar causalidad.

También señalan que no utilizaron una medida estandarizada de presión académica, y que la medida que emplearon combinó tanto la presión externa (como la de los padres o el profesorado) como la interna, que podría estar impulsada por las propias preocupaciones y prioridades del alumno.