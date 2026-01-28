Presentan la primera tecnología de mapeo de corazón completo para una visión global de las arritmias en un solo latido

La UPV y Corify Care presentan la primera tecnología de mapeo de corazón completo que permite obtener una visión global de las arritmias cardiacas en un solo latido - UPV

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la empresa Corify Care protagoniza un "gran avance" en electrofisiología cardiaca con la publicación de su tecnología patentada de Mapeo Volumétrico Global en la revista 'Nature Communications Medicine'.

La publicación valida el primer sistema capaz de mapear las cuatro cámaras del corazón simultáneamente, proporcionando a los médicos una visión completa y en tiempo real de las arritmias que las soluciones actuales no pueden ofrecer.

En este estudio han participado también expertos y expertas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Hospital Clínic de Barcelona-Universitat de Barcelona, el IDIBAPS- Investigació Biomèdica August Pi Sunyer, el Karlsruhe Institute of Technology y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV)

Los sistemas de mapeo actuales analizan el corazón cámara por cámara, obligando a los clínicos a inferir lo que no pueden ver. La tecnología de Corify Care, surgida de los laboratorios del Instituto ITACA de la UPV, cambia este paradigma.

Esta evolución del sistema Corify, que mapeaba la superficie del corazón, permite ahora visualizar el interior de las paredes cardiacas y el septo. Su tecnología ofrece un mapa de todo el corazón en un solo latido, revelando cómo se mueven las arritmias a través de la pared cardiaca y entre las cámaras, antes y durante la ablación.

"Se trata de visibilidad y confianza", afirma Andreu Climent, CEO de Corify Care e investigador de la UPV. "Damos a los médicos la imagen completa desde el principio, no fragmentos. Una visión global significa decisiones más rápidas, ablaciones más dirigidas y el potencial de reducir el tiempo y la complejidad del procedimiento", añade en un comunicado.

El sistema de Corify Care descubre vías de arritmia que a menudo pasan desapercibidas con las herramientas convencionales, incluyendo circuitos localizados en la profundidad de la pared cardiaca o que abarcan múltiples cámaras. Al eliminar los puntos ciegos, la plataforma ayuda a los médicos a abordar casos complejos con mayor eficiencia y previsibilidad.

"Por primera vez, podemos ver de forma no invasiva el corazón tal y como se comporta realmente: de forma global", señala, por su parte, Felipe Atienza, jefe del servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. "Esto tiene implicaciones significativas para el flujo de trabajo, los resultados clínicos y la escalabilidad en los laboratorios de electrofisiología".

Jorge Vicente-Puigautor principal del estudio, apunta que esta investigación demuestra que un enfoque volumétrico es esencial para una verdadera caracterización de la arritmia: "Hemos superado las limitaciones matemáticas del pasado para ofrecer una imagen fisiológica 3D completa".

ESTADO REGULATORIO Y PRÓXIMOS PASOS

El sistema ACORYS cuenta con el marcado CE y se encuentra actualmente en proceso de revisión por la FDA para cumplir con los requisitos regulatorios en el mercado estadounidense.

Corify Care está avanzando activamente en integraciones con las principales plataformas de navegación por catéter para permitir un flujo de trabajo híbrido fluido y desarrollando varias líneas de investigación, como el análisis volumétrico. Se presentarán en el AF Symposium 2026 en Boston.