Presentan un parche para el pecho que promete detectar mentiras y medir el estrés

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MADRID, 5 Jun. (EDIZIONES) -

Cuando se adhiere al pecho, un nuevo sistema de detección presentado por expertos del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago y la Universidad Northwestern (Estados Unidos) puede detectar signos fisiológicos de estrés que indican mentiras en las entrevistas.

Más allá de su capacidad como polígrafo portátil, el parche inalámbrico también puede detectar signos de trastornos del sueño en pacientes pediátricos. A menudo conocidos coloquialmente como "detectores de mentiras", los polígrafos se basan en señales fisiológicas de estrés para distinguir entre la verdad y el engaño, según se recoge 'Science Advances'.

Otros dispositivos clínicos recopilan señales similares para ayudar en el diagnóstico de trastornos del sueño, pero ambos implican sensores voluminosos conectados a muchas partes del cuerpo. "Esta configuración engorrosa [...] introduce incomodidad que puede inducir estrés secundario, comprometiendo así la precisión de la medición", escriben los investigadores.

En concreto, han creado un pequeño sensor inalámbrico que se adhiere al pecho y monitorea continuamente los cambios en el ritmo cardíaco, la temperatura de la piel y la respiración. Integrado con aprendizaje automático, utiliza estas variables como indicadores de tensión psicofisiológica.

Los investigadores probaron primero el sistema como polígrafo, entrevistando a seis participantes. Detectó con éxito la variabilidad autonómica durante interrogatorios delicados e identificó el estrés cuando los participantes sumergían las manos en agua helada o realizaban tareas que requerían una profunda reflexión. A continuación, el equipo evaluó la utilidad del sistema como herramienta para estudios del sueño pediátrico, dado que los bebés no pueden comunicar sus síntomas directamente.

El dispositivo diagnosticó de forma consistente hipopnea, apnea y despertares, y también detectó señales fisiológicas específicas del síndrome de Down.

Finalmente, los autores exploraron si el sensor podía registrar los niveles de estrés de las personas durante simulacros de emergencia. El sistema funcionó correctamente en estos entornos y los datos mostraron que un mayor estrés se correlacionaba con un peor rendimiento. Los científicos sugieren que el sensor podría tener otros usos, como ayudar a detectar signos de estrés relacionados con la sepsis en pacientes de cuidados intensivos.