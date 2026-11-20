Archivo - Detalle de la flor del azafrán recogida durante la Fiesta de la Rosa del Azafrán, a 29 de octubre de 2022, en Consuegra, Toledo, Castilla-La Mancha (España). La LX Fiesta de la Rosa del Azafrán de Consuegra es declarada de Interés Turístico Regi - Rey Sotolongo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador de la Universitat de València (UV) ha desarrollado un innovador protocolo de entrenamiento, combinado con suplementación natural, orientado a mejorar el bienestar de las mujeres durante la menopausia.

¿Puede una combinación de ejercicio físico y compuestos naturales contribuir a mejorar el sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida de las mujeres durante la menopausia? Esta es la principal pregunta que ha guiado el Proyecto Armonía, una iniciativa impulsada por el grupo de Prevención y Salud en el Ejercicio y el Deporte (PHES) de la Universitat de València (UV), liderado por Juan Carlos Colado.

Los resultados demuestran que un protocolo de entrenamiento neurofuncional, socioafectivo y cooperativo, que priorice la motivación y las relaciones sociales frente a los modelos basados en el agotamiento físico, ayuda a mejorar la calidad de vida. Además, el estudio destaca los beneficios de la suplementación con azafrán en procesos biológicos relacionados con el estrés o la inflamación.

Al respecto, el catedrático de Educación Física y Deportiva de la UV, Juan Carlos Colado, ha explicado que el proyecto aborda una etapa de la vida de las mujeres que, "pese a su enorme relevancia social y sanitaria, todavía requiere mayor atención desde la investigación aplicada, especialmente en relación con estrategias no farmacológicas, accesibles y científicamente fundamentadas".

MÁS ALLÁ DEL EJERCICIO CONVENCIONAL

Según destaca el equipo de trabajo, el carácter diferencial de la propuesta reside, además de en los ejercicios seleccionados, en la metodología utilizada para desarrollarlos. Durante diez semanas, las integrantes del grupo de estudio han realizado 30 sesiones de ejercicio supervisado que han combinado movilidad articular, fuerza funcional, coordinación, agilidad y control cualitativo del movimiento.

De esta forma, Colado resalta que la innovación de Armonía no radica solo en qué ejercicios realizan las mujeres, sino en cómo los viven: entrenando sus capacidades físicas y cognitivas mientras cooperan, se relacionan, disfrutan y construyen vínculos. "Un ejercicio verdaderamente saludable no solo debe ser eficaz; también debe resultar significativo, motivador y sostenible en el tiempo", destaca.

EL AZAFRÁN, UN INGREDIENTE TRADICIONAL BAJO INVESTIGACIÓN

Otra de las singularidades del proyecto es la incorporación de una suplementación nutricional basada en azafrán, "una planta cuyos compuestos bioactivos han despertado interés científico por sus posibles efectos sobre el estado de ánimo, la ansiedad y el descanso", enfatiza Colado.

En este escenario, para comprobar si este complemento alimenticio proporciona beneficios adicionales a los asociados al entrenamiento, las participantes fueron asignadas aleatoriamente a recibir azafrán o un placebo, mientras seguían el mismo programa de ejercicio.

El proyecto destaca también por su enfoque multidimensional de la salud femenina. Para ello, ha incorporado una amplia batería de evaluaciones destinadas a estudiar de manera integrada la respuesta física, funcional, cognitiva, psicológica y biológica de las participantes.

La investigación pretende, por lo tanto, generar conocimiento científico aplicable al desarrollo de intervenciones personalizadas, accesibles y sostenibles, capaces de responder a las necesidades físicas, emocionales y funcionales de las mujeres durante esta etapa de la vida.

Además de su dimensión investigadora, Armonía ha incorporado actividades formativas y de sensibilización sobre la salud, destinadas a facilitar que las participantes comprendan los cambios asociados a la menopausia y conozcan recursos para el autocuidado.

INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

El acto de clausura del proyecto, celebrado esta semana en la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la UV, ha permitido conocer la implicación de las participantes y poner en valor la colaboración entre investigación universitaria, formación y políticas de igualdad.

La jornada ha contado con la participación de Amelia Mañá Lloria, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Bienestar de la UV; Ferran Calabuig Moreno, decano de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport; y Ana Muñoz Gonzalo, representante de la Universidad Sénior de la Universitat Politècnica de València.

Asimismo, el proyecto ha tenido el respaldo institucional del Vicerrectorado de Igualdad de la UV desde sus primeras fases, inicialmente bajo la responsabilidad de Sylvia Martínez Gallego.

La iniciativa refleja una de las vocaciones de la investigación universitaria: generar conocimiento que pueda contribuir a mejorar la vida de las personas y trasladar los avances científicos a la sociedad.

En este sentido, Colado concluye que la experiencia de Armonía "abre nuevas posibilidades para continuar investigando intervenciones accesibles y personalizadas que respondan a necesidades reales de salud femenina. Todo ello, desde una perspectiva que combine rigor científico, innovación metodológica, bienestar emocional y compromiso social".