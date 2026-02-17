Presbiacusia: La pérdida de audición relacionada con la edad podría dañar el cerebro antes de notar síntomas

Archivo - Hombre mayor con pérdida de audición. - SIMARIK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Tiangong y el Hospital Provincial de Shandong de China investigan, en un nuevo trabajo publicado en 'eNeuro', la relación entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo en la presbiacusia.

La presbiacusia es una forma prevalente de pérdida auditiva relacionada con la edad que también dificulta el reconocimiento del habla. Si bien los científicos han vinculado la pérdida auditiva con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, la conexión biológica entre ambos no ha sido del todo clara, hasta ahora.

UN VÍNCULO SILENCIOSO ENTRE OÍDO Y CEREBRO

Para este trabajo, los investigadores identificaron un vínculo neurobiológico específico entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo, denominado Relación Funcional-Estructural (FSR). Así, descubrieron que el putamen y la circunvolución fusiforme (involucrados en el procesamiento del sonido y el habla), así como el precúneo y la circunvolución frontal medial superior (involucrados en la memoria y la toma de decisiones), presentan una menor conexión con las redes cerebrales funcionales en personas con presbiacusia.

ESCUCHAR BIEN PARA PROTEGER EL CEREBRO

Esta menor conexión con las redes se asoció directamente con peores umbrales auditivos y un peor rendimiento en pruebas de memoria y función ejecutiva. Según los autores, estos hallazgos sugieren que la pérdida auditiva implica un deterioro coordinado tanto de la estructura como de la función cerebral, lo que podría contribuir a los síntomas del trastorno.

"La conclusión más importante es que preservar la salud auditiva puede proteger la integridad cerebral. Dado que los cambios en la FSR se correlacionan tanto con la pérdida auditiva como con el deterioro cognitivo, esta relación podría eventualmente servir como biomarcador, una herramienta para que los médicos identifiquen quién tiene mayor riesgo de demencia simplemente observando sus escáneres cerebrales", resumen los investigadores.