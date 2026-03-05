Los prejuicios afectan a la credibilidad de las personas con problemas de salud mental

La investigadora de la UIB Carme Isern. - UIB

Un estudio liderado por la investigadora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Carme Isern ha determinado que los prejuicios afectan a la credibilidad de las personas que padecen problemas de salud mental.

El informe, elaborado junto al investigador de la Universidad de Granada Ivar R. Hannikainen y publicado en la revista científica 'Neuroethics', explora la existencia de una "injusticia epistémica".

Esto es, según ha explicado la UIB en un comunicado, el perjuicio que sufren algunas personas cuando su conocimiento o testimonio es infravalorado a causa de los prejuicios sobre su identidad y sus problemas de salud mental.

Los investigadores llevaron a cabo cinco experimentos independientes en los que participaron alrededor de 2.000 personas y en los que utilizaron escenarios ficticios en los que alguien expresaba una queja o una vivencia.

El único elemento que variaba era el tipo de condición asignada al personaje en cuestión, ya fuera un diagnóstico psiquiátrico, una enfermedad física o ninguna condición médica relevante.

Pese a que las diferencias eran "modestas", los investigadores han detectado que a las personas con un diagnóstico psiquiátrico se les otorgaba un poco menos de credibilidad que al resto.

En otros estudios más precisos, los autores comprobaron que esta diferencia en la credibilidad se debe principalmente a diferencias en la sensibilidad de los participantes hacia la injusticia epistémica. Es decir, que las personas que menos consideran esta realidad como un problema grave tendían a dar menos credibilidad a los pacientes.

"Nuestros resultados muestran que la falta de credibilidad atribuida a las personas con diagnósticos psiquiátricos puede ser sutil pero persistente, aunque necesitamos hacer más estudios parea entender cómo se manifiesta este prejuicio en interacciones reales, sobre todo en contextos clínicos", ha explicado Isern.

Los resultados obtenidos, eso sí, sugieren que es necesario profundizar en la formación y la sensibilización sobre los sesgos que pueden afectar a la relación clínica y la confianza social.