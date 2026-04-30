Prehabilitación: El método de la UCLA que utiliza ejercicio y nutrición para asegurar el éxito en quirófano

Archivo - Mujer haciendo ejercicio con pesas. - MILAN2099/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La prehabilitación, es decir, la atención que se brinda antes de la cirugía para mejorar la salud, es un enfoque emergente en medicina. Estos programas pueden incluir ejercicio, nutrición, apoyo psicológico y educación para ayudar a los pacientes a prepararse para la cirugía y recuperarse más rápidamente.

Proporcionar a los pacientes ejercicio estructurado y apoyo nutricional antes de la cirugía puede reducir las complicaciones y acortar las estancias hospitalarias, según una nueva revisión de expertos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) de Estados Unidos publicada en el 'Journal of the American College of Surgeons' (JACS).

Los investigadores revisaron 23 ensayos controlados aleatorios con más de 2.100 pacientes que participaron en programas de prehabilitación centrados en mejorar la salud física mediante el ejercicio y la optimización de la nutrición. Evaluaron cómo estos programas afectaron la duración de la hospitalización, las complicaciones durante las 12 semanas posteriores a la cirugía y otros resultados, como la calidad de vida y la salud mental.

Aproximadamente el 78% (18 estudios) incluyeron intervenciones basadas en el ejercicio, mientras que el 22% (5 estudios) utilizaron enfoques basados ??en la nutrición. Tanto los programas de ejercicio como los de nutrición mejoraron los resultados generales: en todos los estudios analizados, los programas de prehabilitación redujeron las complicaciones postoperatorias en casi la mitad (48%) y acortaron las estancias hospitalarias en un 11%.

Los programas de ejercicio fueron los que más redujeron el riesgo de complicaciones: los pacientes que participaron en programas basados en ejercicio tuvieron un 55% menos de probabilidades de sufrir complicaciones en comparación con la atención estándar. Estos programas incluían entrenamiento de fuerza o a intervalos y tenían una duración de entre dos semanas y seis meses.

Aproximadamente el 67% de las intervenciones de prehabilitación basadas en ejercicio se llevaron a cabo bajo la supervisión directa de un equipo clínico, mientras que el 33% no se realizaron bajo supervisión y requirieron que los participantes documentaran su cumplimiento en un registro.

Los programas de nutrición fueron más eficaces para acortar las estancias hospitalarias: los programas centrados en la nutrición redujeron el tiempo de hospitalización en aproximadamente un 14% en comparación con la atención estándar. Estos programas solían durar entre cinco días y dos semanas y a menudo incluían suplementos nutricionales especializados diseñados para fortalecer el sistema inmunitario y favorecer la recuperación.

Mejora de la calidad de vida: Los programas de ejercicio se asociaron con un mayor bienestar general y un mejor funcionamiento en las actividades diarias, aunque no redujeron significativamente el dolor ni mejoraron la salud emocional después de la cirugía. "Tanto los programas de prehabilitación nutricional como los basados ??en el ejercicio pueden mejorar la recuperación tras la cirugía, pero cada uno puede ofrecer beneficios diferentes", apuntan los expertos. "Se necesita más investigación para determinar qué tipo de programa funciona mejor para cada paciente y su cirugía específica".

El tipo de cirugía pudo haber influido en la eficacia de los programas basados en ejercicio o en nutrición. Si bien la revisión abarcó diversas cirugías, los programas basados en ejercicio se utilizaron con mayor frecuencia en casos ortopédicos, mientras que los programas basados en nutrición se emplearon principalmente en cirugías gastrointestinales y cardíacas.

Las complicaciones posteriores a la cirugía, como las infecciones y los problemas de cicatrización, pueden prolongar la hospitalización, aumentar los costos de atención médica y retrasar o impedir que los pacientes regresen al trabajo y a su vida cotidiana. Los programas de prehabilitación están diseñados para ayudar a los pacientes a optimizar su salud antes de la cirugía, lo que favorece una recuperación más rápida y eficaz.

"Estos hallazgos respaldan el valor de los programas de prehabilitación para optimizar la salud de los pacientes, especialmente de aquellos que tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones o que pueden beneficiarse de un apoyo adicional antes de someterse a una cirugía", apunta la autora principal, Justine profesora y jefa asociada de la División de Cirugía Plástica y Reconstructiva de la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA.

Las diferencias en los protocolos de prehabilitación entre los estudios incluidos podrían limitar algunos de los hallazgos, señalaron los autores. La revisión también excluyó los programas que no estaban explícitamente etiquetados como prehabilitación.

Las futuras investigaciones se centrarán en ampliar el acceso a los programas de prehabilitación, estandarizar los protocolos y reducir barreras como el costo y la cobertura del seguro. El grupo de investigación está desarrollando activamente programas de prehabilitación especializados para pacientes sometidos a reconstrucción craneofacial.