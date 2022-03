Las 5 preguntas que debes hacerte sobre las ITS y las ETS, más frecuentes de lo se piensa

MADRID, 12 Mar. (EDIZIONES) -

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) han ido en aumento de forma global en los últimos años y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se producen más de un millón nuevos de contagios diarios, según pone de relieve en 'Nadie nace sabiendo' (Penguin Random House) el farmacéutico Álvaro Fernández, más conocido en redes como '@farmaceuticofernandez'.

Es más, mantiene en el libro que de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad de 2019, en España el número de nuevas infecciones anuales no ha parado de crecer desde principios de la década del 2000:

·La gonorrea, por ejemplo, dice que pasó de 805 casos en 2001 a 8.722 en 2017

·La sífilis de 700 casos notificados por cada 100.000 habitantes en 2001 a 4.941 en 2017

·La clamidia también ha presentado importantes incrementos en su nivel de incidencia

"Solo entre 2016 y 2017 hubo un aumento importante en el número de casos de ITS, pues de los 17.098 notificados en 2016 se pasó a 23.942 en 2017", subraya en el manual este divulgador en redes sociales sobre temas relacionados con la salud y la sexualidad. Para comprender un poco mejor este escenario vamos a intentar resolver las principales preguntas que puede hacerse una persona sobre estas patologías, durante una entrevista con Infosalus.

¿ITS Y ETS SON LO MISMO?

Este farmacéutico afirma que "no son lo mismo", ya que una ITS hace referencia a una infección de transmisión sexual, mientras que una ETS es una enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, el herpes genital es una ETS causada por el virus herpes simplex (VHS).

"Un virus lo puedes tener, te has contagiado, pero esto no implica que vayas a desarrollar la enfermedad, que sería la ETS. Por ejemplo, puedes ser VIH positivo y con la medicación jamás desarrollar la enfermedad que es el Sida; o puedes tener el virus del herpes (VHS) y en ese momento no tener la manifestación de la enfermedad, que serían las típicas como ampollas que salen en la zona genital; o tener VPH y no tener nunca condilomas", explica.

Eso sí, cree esto es un problema a la hora de controlarlas porque muchas personas son asintomáticas, y ni siquiera ellos saben que están contagiados, cuando son un foco de infección. "El que no lo sabe ni siquiera le preocupa; de hecho esto es súper frecuente, la mayor parte de la gente que tiene VPH no sabe que lo tiene", agrega.

¿POR QUÉ ESTÁN AUMENTANDO?

Desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica(SEIMC) apuntan que "aunque las causas de este aumento no están claras", sí parece que puede ser debido a "cambios en las conductas sociales, los fenómenos migratorios y los viajes internacionales, junto con la aparición de grupos de riesgo no suficientemente valorados hasta ahora".

Fernández, por su parte, dice que hay más de una razón pero sí reconoce que ahora es más frecuente que las personas tengan más parejas sexuales que hace tiempo, y por otro lado se emplean más los anticonceptivos hormonales que no protegen de las ITS.

"En su momento, si te vas hace unos años, cuando no estaban estos tan extendidos los anticonceptivos hormonales, el método de elección era el preservativo, y el embarazo es algo que a la gente joven le preocupa mucho mientras que las ITS no. Ahora hay muchas parejas que si ella toma anticonceptivos hormonales el embarazo deja de preocuparte pero no se tiene en cuenta que las ETS también están ahí, entonces por un lado se ha cubierto esa preocupación del embarazo pero descubres un poco el otro lado", sostiene.

Según apunta en el libro, en la última década ha descendido el uso del preservativo del 66% al 52%. "Así que la mitad de las personas sexualmente activas no hace uso de la principal medida de prevención contra estas enfermedades. Los últimos estudios y encuestas realizadas reflejan que la percepción del riesgo en torno a las relaciones sexuales es menor, entre otras cosas, porque antes había menos métodos anticonceptivos disponibles y la alternativa mayoritaria era el preservativo, que cubría a la vez el riesgo de embarazo y de contagio de ITS", subraya.

CUÁLES SON LAS ITS MÁS FRECUENTES EN ESPAÑA

"El VPH es la más frecuente entre hombres y mujeres", zanja este farmacéutico. En el libro comenta que el también conocido como papilomavirus, es la infección de transmisión sexual más frecuente, y algunos expertos aseguran que hasta el 80% de las personas sexualmente activas tendrán contacto con ese virus en algún momento de su vida.

Se relaciona con el cáncer de boca, de lengua y el orofaríngeo; "los cuales han ido en aumento tanto en hombres como en mujeres". Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que el elevado número de casos asintomáticos de VPH hace que su transmisión sea muy fácil, pues la mayoría de las personas no saben que lo sufren. "Afortunadamente existe una vacuna para prevenir los tipos de VPH de alto riesgo que, junto con el preservativo, supone una eficaz medida de prevención contra este tipo de virus", añade.

CÓMO SE CONTAGIA UNA ITS

Álvaro Fernández indica en este punto que depende del tipo de ITS, se transmiten por transmisión sexual pero no todas tienen el mismo mecanismo de contagio, y apunta los siguientes:

·El preservativo protege mucha de las zonas que se pueden poner en contacto pero no totalmente, por ejemplo el VPH por contagio piel con piel

·El VIH a través de fluidos

·VHS por contacto piel con piel

Además, sobre si las ITS se pueden contagiar mediante sexo oral, precisamente en el libro indica que entre ellas el VPH, el VIH, el herpes genital, la clamidia, la gonorrea. "Es una vía de transmisión perfectamente posible en muchas ITS y que también existen formas de mantener sexo oral de forma segura mediante el uso de los preservativos y las barreras de látex", apostilla.

¿SI TU PAREJA TIENE UNA ITS ES QUE TE HA SIDO INFIEL?

A esta pregunta el farmacéutico responde que "no necesariamente", y puntualiza que todo dependerá de cuál sea y del tiempo que se lleve con la pareja, porque se puede tener una ITS sin saberlo. "Es más, un alto porcentaje de personas contagiadas no lo saben ya que en muchos casos son asintomáticas", explica.

Así, indica que en el caso del VPH te puedes contagiar y no enterarte. "Hay muchas ETS que tardan en manifestarse. También es verdad que si llevas tiempo con alguien y está contagiado de VPH y no habéis usado protección, lo normal es que tengas la ITS, pero no siempre puedes asegurar que haya sido infiel. Por ejemplo, la sífilis los síntomas se muestran rápidamente. No se puede asegurar al 100% y esto es frecuente con candidiasis porque se pueden contagiar de muchas formas", agrega.