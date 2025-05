Pratia lanza una campaña para concienciar sobre el "fundamental" papel de los pacientes en los ensayos clínicos

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La red de internacional de investigación clínica Pratia ha presentado este martes una campaña para concienciar sobre el "fundamental" papel de los pacientes en los ensayos clínicos, de forma que se pueda conectar la medicina innovadora con las necesidades reales de pacientes y especialistas.

Esta campaña, presentada bajo el lema 'Pacientes del Futuro' y con motivo del Día Mundial de los Ensayos Clínicos, también busca subrayar la función "vital" que representan los ensayos clínicos en los avances médicos, pues posibilitan la introducción de nuevos fármacos en el mercado y mejoran "significativamente" la calidad de vida de los pacientes.

Los ensayos también ofrecen a los pacientes la oportunidad de recibir un seguimiento frecuente de su estado de salud, así como un acceso a tratamientos de vanguardia que pueden no estar disponibles de forma generalizada durante varios años.

"Unirme a un ensayo clínico me hizo sentir más cuidada, como si hubiera recibido una oportunidad única que de otro modo no habría tenido. Así me sentí, y me sigo sintiendo, porque sé que estoy en buenas manos. Estoy recibiendo el tratamiento que necesito, y creo que más personas deberían participar porque realmente ayuda. Me siento bien y segura. Soy una 'Paciente del futuro' porque, gracias a todo esto, realmente existe un 'futuro'", ha afirmado Fina, una de las participantes del proyecto.

Por su parte, Vicenta, paciente con cáncer de pulmón y participante de la campaña, ha resaltado que estar en un ensayo clínico permite planear, organizar vacaciones y saber que en Navidad se va a estar en casa.

"Es mucho mejor que ser un paciente del pasado. Eso fue exactamente lo que dije -con alegría-. Saber que alguien está trabajando en una enfermedad que antes era una condena a muerte. El diagnóstico era como una sentencia. Y ahora, a medida que se desarrollan nuevas posibilidades, se abre todo un mundo: es como volver a nacer", ha añadido.

El director ejecutivo de Pratia Sirius, el oncólogo clínico Santiago Viteri, ha explicado que una atención efectiva del paciente debe incluir la posibilidad de participar en ensayos clínicos

"En mi ámbito de especialización, principalmente en cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer, los ensayos clínicos están vinculados de forma inseparable a la atención del paciente. No puedo ofrecer a mis pacientes los mejores tratamientos posibles sin tener en cuenta la participación en un ensayo clínico. Si nos enfrentamos a una enfermedad incurable y me limito a las opciones actualmente disponibles, estoy privando al paciente de una posible oportunidad", ha agregado.

Tras ello, ha resaltado que no se trata solo de su opinión, sino que las guías internacionales para el tratamiento del cáncer de pulmón recomiendan informar a los pacientes sobre la posibilidad de participar en un ensayo en una fase determinada del tratamiento, lo que puede facilitar la "mejor atención posible", en caso de que decida participar.

La administradora de sitio de Pratia Sirius, la farmacéutica Teresa Alonso, ha subrayado que la participación en un ensayo clínico puede proporcionar beneficios a corto plazo para los pacientes, pues reciben tratamientos innovadores a los que no tendrían acceso de otro modo.

"Los pacientes reciben una supervisión estrecha y son sometidos a un mayor número de pruebas que con un tratamiento habitual. También existen beneficios a largo plazo, ya que la participación en un ensayo clínico contribuye al progreso científico y el fármaco estudiado podría, gracias a estos datos, estar disponible de una forma generalizada", ha manifestado.

Asimismo, ha reseñado el "decisivo" papel de los pacientes en los ensayos clínicos, pues su implicación permite a los investigadores obtener un conocimiento "muy valioso" que beneficia a toda la población mediante el progreso de la ciencia y la medicina.