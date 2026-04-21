Las posibles consecuencias de las parasomnias en adultos: pegar puñetazos o dar gritos durante el sueño

Archivo - Hombre en la cama. - KOLDUNOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las parasomnias son comportamientos anormales que se producen durante el sueño o al despertar, y pueden tener implicaciones pronósticas como el trastorno de la conducta del sueño REM, que se caracteriza por el hecho de que los pacientes "represetan" sus sueños mientras duermen, realizando conductas violentas como pegar puñetazos o dar gritos, según la neuróloga del Hospital de Sant Joan Despí de Barcelona, Paula Marrero González.

Por ello, la Sociedad Española de Sueño (SES) ha lanzado la 'Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico de Parasomnias REM' en adultos para acabar con el infradiagnóstico de estas conductas anormales, mejorar la calidad y la precisión diagnóstica, y homogeneizar la atención de estos pacientes.

Se estima que alrededor del 50 por ciento de la población adulta sufre pesadillas de forma aislada, y que en el 3 por ciento de las personas son recurrentes y generan un impacto negativo.

Asimismo, más del 10 por ciento de la población adulta puede sufrir también parálisis del sueño aisladas y alrededor del 1,5 por ciento sufrirá trastorno de la conducta del sueño REM. Pese a estas cifras de prevalencia, la experta ha afirmado que estos trastornos suelen pasar "desapercibidos" en la práctica clínica y, por tanto, tienen tendencia al infradiagnóstico.

Marrero González ha aclarado que el sueño continúa siendo un "aspecto infravalorado" por la población general, que con frecuencia no consulta por síntomas del sueño al considerarlos poco relevantes o incluso normales.

"También influyen factores del sistema sanitario, como la limitada formación específica en medicina del sueño y la menor sensibilización hacia estos trastornos en algunos ámbitos clínicos", ha explicado.

Las conductas que tienen lugar en la fase noREM del sueño aparecen, normalmente, en la infancia, en las primeras horas de sueño. En su mayoría, desaparecen en la adolescencia. Mientras tanto, las que ocurren en la fase REM (como el trastorno del sueño REM, el trastorno por pesadillas y la parálisis de sueño aislada recurrente), predominan en la segunda mitad de la noche y suelen aparecer en la edad adulta.

DETERIORO EN LA CALIDAD DEL SUEÑO Y DE VIDA

Según Marrero, las parasomnias tienen un impacto clínico y sobre la calidad de vida de quienes las padecen, ya que llevan asociado un deterioro en la calidad del sueño y de vida. La parálisis de sueño, por ejemplo, puede provocar miedo a dormirse y las pesadillas recurrentes pueden generar alteraciones del estado de ánimo y conductas evitativas (como ansiedad a la hora de ir a dormir).

"En este trastorno existe un alto riesgo de autolesiones que pueden llegar a ser graves (fracturas en dedos, hematomas craneales, etc.) y afectar incluso al acompañante de cama", ha sostenido.

Además, según ha apuntado la experta, el 90 por ciento de los pacientes tienen o desarrollarán una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy, ya que este trastorno es un marcador precoz de enfermedad neurodegenerativa que puede aparecer "mucho tiempo antes" que los síntomas motores como la lentitud, la rigidez o el temblor en la enfermedad de Parkinson.

El hecho de que no existan guías de práctica clínica basadas en la evidencia centradas en el diagnóstico de las parasomnias REM, ha generado "variabilidad en su abordaje y posibles retrasos diagnósticos", en parte también por el acceso limitado a pruebas como la video-polisomnografía en algunos centros.

"Aunque actualmente no tenemos fármacos que modifiquen la progresión de estas enfermedades, sí que están en marcha ensayos clínicos y se espera que en un futuro estén disponibles nuevos fármacos. Los pacientes con trastorno de la conducta del sueño REM aislado son candidatos ideales para probar fármacos modificadores de la enfermedad neurodegenerativa cuando estén disponibles, ya que son pacientes en fases muy precoces de la enfermedad", ha concluido Paula Marrero González.