Una posible terapia para la ELA restablece la comunicación entre neuronas humanas en el laboratorio

Archivo - Laboratorio - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Se ha demostrado que un nuevo enfoque terapéutico potencial para la enfermedad de la neurona motora (ENM), similar al que se está investigando con un fármaco experimental que recientemente entró en ensayos clínicos en humanos, restablece la comunicación neuronal interrumpida en modelos de laboratorio de la enfermedad, según expertos del 'King's College de Londres'.

Este hallazgo, recogido por 'Nature', podría tener implicaciones terapéuticas beneficiosas para el 97% de las personas con ENM, para quienes actualmente no existe un tratamiento modificador de la enfermedad significativo.

Colaboraron en este trabajo investigadores del University College de Londres (UCL) y el Instituto Francis Crick de Reino Unido, junto con Leibniz-FMP (Alemania) y Trace Neuroscience (Estados Unidos), identificaron un único error en un gen clave implicado en la ELA que provoca la interrupción de la comunicación entre las neuronas, y utilizaron un fármaco para restaurarla en neuronas humanas en el laboratorio.

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una enfermedad devastadora y, en última instancia, mortal que causa debilidad muscular progresiva debido a la degeneración de las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. A medida que la enfermedad avanza, los pacientes pierden gradualmente la capacidad de moverse, hablar, tragar y respirar. Se estima que afecta a 1 de cada 300 personas a lo largo de su vida y no tiene cura.

Actualmente, existen tratamientos aprobados y experimentales para dos formas genéticas raras de ELA, que representan menos del 3% de los casos. No hay ningún tratamiento modificador de la enfermedad significativo disponible para el 97% restante. Todos estos casos comparten una característica: una proteína clave llamada TDP-43 deja de funcionar correctamente.

Normalmente, esta proteína actúa como correctora del material genético. Sin esta proteína correctora, las neuronas no pueden procesar el material genético correctamente, lo que da lugar a proteínas defectuosas que no pueden desempeñar sus funciones habituales.

Al recrear en el laboratorio lo que sucede en las neuronas humanas cuando falla la proteína TDP-43, los investigadores pudieron observar las consecuencias de la pérdida de esta proteína correctora en el funcionamiento neuronal. Descubrieron que, sin una corrección adecuada, se producían errores en la producción de otra proteína clave llamada UNC13A, que normalmente permite que las neuronas se comuniquen entre sí. Las variantes genéticas comunes de UNC13A ya se encuentran entre los factores de riesgo más importantes conocidos para la ELA.

El estudio reveló que un único error en la producción de UNC13A reducía drásticamente la comunicación neuronal. Los investigadores diseñaron un fármaco, denominado oligonucleótido antisentido (ASO), para atacar específicamente este error y lograron restaurar la producción de la proteína UNC13A funcional, permitiendo así que las neuronas volvieran a comunicarse.

Otro ASO que actúa sobre la disfunción de UNC13A mediante un mecanismo similar ya se encuentra en desarrollo clínico en humanos en el Reino Unido, Europa y China. El mes pasado, los primeros participantes del Reino Unido recibieron la dosis de TRCN-1023 en el ensayo clínico de fase 1/2 FUNCTION ALS de Trace Neuroscience. La UCL es uno de los centros participantes en el ensayo.

En relación con los nuevos hallazgos publicados en 'Nature', el profesor Juan Burrone, catedrático de Neurofisiología del Desarrollo del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres, declara: "Nos sorprendió comprobar que restaurar tan solo un evento genético, de entre los cientos que se habían visto alterados, era suficiente para que las neuronas volvieran a comunicarse entre sí. Ha sido un esfuerzo de colaboración genuino entre múltiples institutos para descifrar qué sucede realmente con las neuronas cuando falla la proteína TDP-43. El hecho de haber podido restaurar la señalización entre neuronas al corregir un único error genético nos brinda una prometedora diana molecular para el tratamiento de esta devastadora enfermedad".

"Nuestro trabajo previo nos indicó que UNC13A es importante en la progresión de la ELA, pero aún desconocíamos de qué manera y en qué medida desempeña ese papel", señala el profesor Pietro Fratta, catedrático de Neurociencia Celular y Molecular de la UCL y jefe de grupo del Instituto Francis Crick.

"Ahora hemos descubierto que es el principal causante de los déficits de liberación sináptica tras la disfunción de TDP-43, y hemos desarrollado oligonucleótidos antisentido muy eficaces para revertir este déficit. Es muy alentador que estos fármacos ya hayan entrado en ensayos clínicos", concluye.