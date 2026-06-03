La POP y CIBER se alían para promover la investigación en enfermedades infecciosas

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) han suscrito un protocolo general de actuación para promover e impulsar de forma conjunta la investigación en enfermedades infecciosas.

Según han detallado ambas entidades, este acuerdo establece un marco de colaboración con el objetivo de avanzar en una investigación biomédica más conectada con las necesidades de las personas y con mayor participación de pacientes, familiares y ciudadanía en el proceso investigador.

El documento recoge expresamente la voluntad de las partes de colaborar en acciones de apoyo a sus planes estratégicos, servicios de asesoramientos dirigidos a pacientes y familiares, iniciativas formativas y divulgativas y fórmulas de participación activa de pacientes, familiares y ciudadanía en la investigación, desde la identificación de prioridades hasta la difusión de resultados.

Para la POP, esta colaboración supone un paso relevante para seguir fortaleciendo el papel de las organizaciones de pacientes en ámbitos clave para el sistema sanitario, como la investigación, la transferencia de conocimiento y la generación de evidencia útil para la toma de decisiones.

"La incorporación de la voz de los pacientes en la investigación contribuye a orientar mejor las prioridades, mejorar la pertinencia de los proyectos y acercar sus resultados a la realidad de quienes conviven con enfermedades y necesitan respuestas más eficaces y centradas en las personas", ha destacado.

En lo que respecta al CIBER, ha señalado que se enmarca en su misión como estructura estable de investigación cooperativa en biomedicina y ciencias de la salud, con capacidad para desarrollar programas conjuntos de investigación e innovación y contribuir a la resolución de problemas relacionados con la asistencia sanitaria.

El acuerdo tiene una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro, y no implica por sí mismo compromisos jurídicos ni económicos concretos, sino que establece un marco general para que, en su caso, puedan formalizarse posteriormente instrumentos específicos de colaboración.

Con esta alianza, la POP y el CIBER refuerzan su compromiso con una investigación más participativa y orientada a los pacientes, impulsando una colaboración que contribuirá a mejorar la calidad, la pertinencia y la proyección social de la investigación biomédica en España.