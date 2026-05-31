Tu pólipo ya no está, pero el riesgo de cáncer de colon sigue: científicos apuntan al microbioma y esta es la solución

Archivo - Pólipos intestinales - SELVANEGRA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas creen que, tras eliminar un pólipo del colon, el riesgo de cáncer decolon se reduce. Sin embargo, una nueva investigación internacional pone el foco en un factor silencioso que seguiría activo muchos años después y que podría influir más de lo que se pensaba en el futuro del intestino.

El hallazgo abre una nueva vía para entender por qué algunas personas continúan teniendo más riesgo de cáncer colorrectal incluso tras haberse sometido a una intervención preventiva. Y lo más llamativo es que ciertos hábitos cotidianos podrían tener mucho que ver en este proceso sin que apenas se perciba.

El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo, y la extirpación de adenomas es una de las herramientas de prevención más eficaces. Sin embargo, quienes se han sometido a este procedimiento aún presentan un riesgo elevado de desarrollar CCR. Las razones biológicas de este fenómeno siguen sin estar claras, pero el microbioma intestinal es un posible sospechoso.

LA HUELLA INVISIBLE QUE ALTERA TU INTESTINO DURANTE AÑOS

Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard (Estados Unidos), más de una década después de la extirpación de un adenoma (un tipo específico de pólipo precanceroso) del colon, persisten alteraciones en la microbiota intestinal y sus metabolitos, las cuales podrían aumentar el riesgo de cáncer colorrectal (CCR),

El estudio, que se publica en la revista 'Cell Host & Microbe', también revela que la dieta y la actividad física están más estrechamente relacionadas con la abundancia de estos microbios intestinales asociados al CCR en personas con antecedentes de adenoma que en personas sin adenoma, lo que sugiere que el estilo de vida podría desempeñar un papel particularmente importante en la configuración de estos microbios en este grupo de alto riesgo.

"Nuestro estudio fue el primero en abordar si las alteraciones microbianas y metabólicas intestinales siguen siendo detectables muchos años después de la extirpación de un adenoma", subraya Mingyang Song, autor principal y profesor asociado de epidemiología clínica y nutrición.

La respuesta es afirmativa, lo que sugiere que la extirpación de un adenoma no restablece el intestino a un estado de bajo riesgo y que, por lo tanto, la microbiota intestinal podría ser un factor biológico importante que contribuye al riesgo sostenido de cáncer colorrectal.

QUÉ DESCUBRIERON LOS CIENTÍFICOS DE HARVARD AL ANALIZAR EL MICROBIOMA

Investigaciones previas que relacionaban el microbioma intestinal con el riesgo de cáncer colorrectal examinaron el microbioma intestinal de los pacientes únicamente en el momento de la extirpación del adenoma. Para este estudio, los investigadores adoptaron un enfoque a largo plazo utilizando datos de salud y muestras de heces de mujeres inscritas en el Nurses' Health Study II.

Estudiaron el microbioma de 354 participantes a quienes se les extirpó un adenoma del colon y lo compararon con el microbioma de 354 participantes sin adenoma, con edades y características similares. Las muestras de heces se recolectaron, en promedio, 12 años después de la extirpación del adenoma.

El estudio reveló que persistían diferencias significativas entre la microbiota intestinal y los metabolitos de los participantes sin adenoma y aquellos que lo habían padecido, incluso más de una década después de su extirpación. Este último grupo presentaba una microbiota que se asemejaba parcialmente a la de los pacientes con cáncer colorrectal.

DIETA Y EJERCICIO: LA SOLUCIÓN PARA REESCRIBIR EL FUTURO DE TUS BACTERIAS

Entre los participantes con antecedentes de adenoma, aquellos con dietas menos saludables y menor actividad física presentaban una mayor cantidad de microorganismos que suelen estar elevados tanto en pacientes con adenoma como con cáncer colorrectal. Esta relación entre el estilo de vida y la microbiota era más estrecha en los participantes con antecedentes de adenoma que en aquellos sin adenoma.

"El hecho de que las características microbianas y metabólicas intestinales asociadas al cáncer colorrectal sigan siendo detectables una década después sugiere que el microbioma intestinal podría formar parte del riesgo sostenido de padecer cáncer colorrectal", agrega la primera autora, Ana Nogal, investigadora postdoctoral del Departamento de Epidemiología.

"La dieta y el estilo de vida estaban estrechamente relacionados con estos microbios, lo que plantea la posibilidad de que estos hábitos puedan influir en el entorno intestinal de las personas con mayor riesgo", añade.

Los investigadores señalan que el estudio muestra una asociación, no una relación causal, y que se necesitan investigaciones futuras para comprobar directamente si la modificación del microbioma intestinal mediante la dieta y los hábitos de ejercicio altera con éxito el riesgo de cáncer colorrectal.