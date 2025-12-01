Podólogos afirman que el cuidado de los pies en el maratón es una pieza "clave" para el rendimiento de los atletas

Cuidado de los pies para la maratón - COLEGIO DE PODOLOGÍA

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha resaltado, ante el Maratón de València de este domingo, día 7, que el cuidado de los pies es una pieza "clave" para el rendimiento de los atletas.

"Un amplio dispositivo sanitario formado por médicos, fisioterapeutas, enfermeros, voluntarios y un equipo de cinco podólogos, trabajamos de forma coordinada para atender a los corredores, desde los élite hasta los populares más modestos", ha explicado José Cardo, podólogo deportivo con más de 23 años de experiencia, responsable del área de Podología del Maratón de Valencia y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

Como ha indicado, tras la carrera, los podólogos no se limitan a tratar únicamente los pies, sino que su labor se extiende a situaciones críticas como asistir a corredores mareados en el hospital post-meta, ayudar en la inmersión en bañeras de hielo por golpes de calor o, incluso, limpiar heridas en zonas que nunca imaginarían tratar. "En una maratón, todos somos sanitarios antes que especialistas", ha resaltado.

Después de recorrer 42 kilómetros, los pies sufren un desgaste extremo. Y entre las lesiones más frecuentes se encuentran ampollas tanto en las plantas de los pies como en los dedos, o incluso, en el arco plantar; hematomas subungueales (uñas negras); lesiones por sobreuso como roturas musculares y fasciopatías muy sensibles; y lesiones músculo-esqueléticas que arrastran patologías previas como tendinitis de aquiles.

José Cardo ha destacado que el servicio de Podología atiende una media de 40 patologías graves propias del pie en cada edición, además de colaborar en otras acciones sanitarias. "Las causas son múltiples. Por ejemplo, la fatiga acumulada, las condiciones climáticas del día y el uso de calzado o calcetines inadecuados, ya sea por falta de adaptación, estreno reciente o deterioro excesivo", ha afirmado el podólogo.

"Hay personas que se empeñan en correr el maratón pese a padecer previamente fascitis o tendinitis de Aquiles, por ejemplo. Cuando llegan a meta, la inflamación es tal, que no pueden caminar. En esos casos, es necesario aplicar descargas e inmovilizar el pie a través de vendajes", ha especificado el podólogo José Cardo.

Desde el ICOPCV se ha aconsejado que para que los pies lleguen sanos a la meta y evitar al máximo su deterioro, es necesario seguir algunas pautas: evitar estrenar zapatillas o calcetines en los últimos 10 días antes de la carrera; hidratar bien los pies durante las semanas previas, con cremas con urea y evitando el espacio interdigital; y visitar a nuestro podólogo de confianza 15 días antes para revisar uñas y afecciones de la piel que puedan causar problemas el día de la prueba. "Los pies son la base del rendimiento y la salud del corredor. Cuidarlos antes, durante y después de la prueba es fundamental", ha insistido José Cardo.