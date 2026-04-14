Podólogos aconsejan evitar el calzado plano para prevenir el espolón calcáneo

Archivo - Pie de mujer. - BYMURATDENIZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha recomendado evitar calzado muy plano, como bailarinas o sandalias sin soporte, para prevenir el espolón calcáneo, "un crecimiento óseo en forma de espina" en el hueso del talón (calcáneo) que supone una de las principales causas de dolor en esta zona y uno de los problemas más frecuentes en consulta.

Según han explicado los podólogos, este problema suele originarse por una sobrecarga mecánica mantenida en el tiempo, es decir, como resultado de alteraciones biomecánicas en la pisada, sobrepeso, uso de calzado inadecuado, práctica de deportes de alto impacto y acortamiento muscular.

"Cuando la fascia plantar se somete a una tensión excesiva en su inserción en el calcáneo, el organismo responde generando este crecimiento óseo como mecanismo de adaptación", ha precisado el podólogo Jorge Escoto, miembro de la junta directiva del ICOPCV.

En este sentido, los podólogos han comentado la importancia de utilizar zapatos que sujeten el arco plantar, mantener un peso adecuado y realizar estiramientos de la musculatura del pie y la pierna para tratar de evitar el espolón.

Asimismo, han detallado que un estudio biomecánico permite detectar alteraciones como el pie plano o pie cavo, la marcha en pronación o en supinación, que suponen caminar apoyando sobre todo la zona interna del pie y la externa, respectivamente. A partir de este análisis, se pueden indicar tratamientos personalizados como plantillas a medida para corregir la pisada, ejercicios específicos para fortalecer la musculatura del pie o reeducación de la marcha.

"El espolón no aparece de un día para otro, es el resultado de una sobrecarga mantenida y, en muchos casos, evitable. La prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado son claves para mantener la salud del pie y evitar que el dolor limite la vida diaria", ha destacado Escoto.

TRATAMIENTO DIRIGIDO A ALIVIAR EL DOLOR

Los expertos han detallado que el espolón calcáneo solo puede eliminarse mediante cirugía, al tratarse de un crecimiento óseo, aunque el tratamiento inicial se centra principalmente en aliviar el dolor y tratar los tejidos afectados.

Así, se debe comenzar con reposo, seguido de crioterapia (aplicación de frío), ejercicios terapéuticos, plantillas personalizadas, fisioterapia, infiltraciones y terapia con ondas de choque. "Solo en casos persistentes, tras un periodo de entre seis y 12 meses sin mejoría, se valora la opción quirúrgica", ha precisado Escoto.

Los podólogos han detallado que las mujeres de entre 40 y 60 años, las personas con sobrepeso, deportistas sin estudio previo de la pisada, trabajadores con largas jornadas de pie o en posición estática y pacientes con alteraciones biomecánicas o acortamientos musculares son los grupos con mayor riesgo de desarrollarlo.

Jorge Escoto ha incidido en la importancia de acudir al podólogo si se sienten molestias, ya que ignorar el dolor en el talón puede derivar en patologías más complejas y difíciles de tratar, como la fascitis plantar crónica.