El plomo ambiental se asocia a mayor pérdida de masa y fuerza muscular en mayores de 60 años

Archivo - Grasa en los brazos - DIMID_86/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional con participación de un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) vincula la exposición ambiental al plomo con el deterioro de la salud muscular durante el envejecimiento; concretamente, han identificado una asociación entre la exposición crónica a bajos niveles de plomo y una mayor prevalencia de sarcopenia, una condición caracterizada por la pérdida progresiva de masa, fuerza y función muscular en las personas mayores.

La autora principal es la doctora Esther García-Esquinas, del centro Nacional de Epidemiología del ISCIII y del Área de Epidemiología y salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII). Los resultados se han publicado en la revista científica 'Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle'.

El plomo es un metal pesado tóxico cuya exposición ambiental continúa siendo un importante problema de salud pública, especialmente en la población envejecida. Aunque sus efectos neurotóxicos y cardiovasculares están ampliamente documentados, su posible contribución al deterioro musculoesquelético asociado al envejecimiento ha sido poco explorada hasta el momento.

El estudio ha analizado datos de 11.842 personas de 60 años o más procedentes de cuatro grandes estudios poblacionales realizados en Estados Unidos y España. Para evaluar la exposición al plomo, se midieron sus concentraciones en sangre y en suero, dos biomarcadores que reflejan distintos aspectos de la exposición interna a este metal pesado. La salud muscular se evaluó mediante diversos indicadores de sarcopenia de acuerdo con los criterios del Grupo Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia en Personas Mayores.

Estos incluyeron medidas de fuerza muscular, como la fuerza de prensión manual y prueba de levantarse de la silla sin apoyos; de masa muscular, analizada medida mediante absorciometría de rayos X de energía dual y perímetros corporales; y de función física, evaluada a través de la velocidad de la marcha y pruebas estandarizadas de rendimiento físico (Short Physical Performance Battery).

Los resultados muestran que niveles más elevados de plomo en sangre se asocian de forma progresiva con peores indicadores de fuerza, masa y función muscular. Estas asociaciones se han observado tanto para el plomo en sangre total como para el plomo en suero, aunque se han mostrado generalmente más intensas cuando la exposición se medía en suero, especialmente en los indicadores relacionados con las extremidades inferiores.

Además, la investigación ha identificado una relación entre los niveles de plomo y factores ambientales del entorno residencial, como la proximidad al tráfico, las emisiones industriales y la contaminación del suelo. Estos hallazgos indican que la exposición ambiental al plomo puede contribuir al deterioro de la salud muscular durante el envejecimiento, y favorecer el desarrollo de sarcopenia, incluso a niveles de exposición relativamente bajos.

Según explica Esther García-Esquinas, "el estudio subraya la importancia de reforzar las estrategias de vigilancia y prevención de la exposición al plomo, y sugiere que el plomo en suero podría ser un biomarcador más sensible para evaluar el impacto de este metal pesado sobre el envejecimiento musculoesquelético".

La investigadora del CNE-ISCIII añade que los resultados "abren nuevas líneas de investigación sobre los determinantes ambientales de la fragilidad y la discapacidad en la población mayor, y refuerzan la necesidad de fomentar políticas públicas orientadas a reducir la exposición a metales pesados en el entorno".