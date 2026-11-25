Una plataforma de organoides derivados de pacientes revela una forma de superar la resistencia a los fármacos en el cáncer de mama triple negativo (Esta noticia está embargada hasta el 25 de noviembre a las 17:00h) MADRID 25 (EUROPA PRESS) Investigadores han desarrollado una plataforma de organoides derivados de pacientes (PDO, por sus siglas en inglés) para investigar la resistencia a los fármacos en el cáncer de mama triple negativo. Se trata del trabajo de un grupo de investigación liderado por el profesor LIU Qingsong de los Institutos de Ciencias Físicas de Hefei de la Academia China de Ciencias, junto con el grupo de investigación del profesor QI Xiaowei del Hospital del Suroeste de la Universidad Médica del Ejército de China.

En concreto, la plataforma revela que la señalización hiperactiva de PI3K-AKT desempeña un papel clave en la resistencia a sacituzumab govitecan (SG), y demostró que esta resistencia puede revertirse utilizando un inhibidor de PI3K disponible clínicamente. Los resultados se publican en 'Cell Reports Medicine'.

El cáncer de mama triple negativo (CMTN) representa aproximadamente uno de cada cinco casos de cáncer de mama y tiene un pronóstico desfavorable. SG, un conjugado anticuerpo-fármaco dirigido contra TROP-2, fue aprobado por la FDA en 2021 y desde entonces se ha convertido en una opción estándar para el CMTN metastásico. Sin embargo, una gran proporción de pacientes obtiene poco beneficio de este tratamiento y no existe un marcador fiable para predecir quién responderá.

Para crear una plataforma de pruebas clínicamente fiable, el equipo construyó un banco de organoides vivos a partir de muestras de tumores de mama y, tras optimizar las condiciones de cultivo, logró obtener 40 líneas de cáncer de mama triple negativo a partir de 53 muestras. El cribado de fármacos en el panel PDO, cuantificado mediante una métrica ajustada a la tasa de crecimiento, coincidió con los resultados reales del tratamiento de las pacientes correspondientes, incluido un caso cuya resistencia a SG en el organoide anticipó la falta de beneficio clínico de la paciente.

Una innovación clave de este estudio es el mecanismo que reveló. El análisis transcriptómico integrador y de células individuales permitió rastrear la resistencia de las glándulas salivales hasta una población persistente de células epiteliales que se mantiene viva gracias a la señalización PI3K-AKT, junto con señales inflamatorias y derivadas de la matriz extracelular. Esta vía de resistencia es completamente independiente de la pérdida de TROP-2 o de las mutaciones previamente implicadas en el fallo de las glándulas salivales.

En modelos preclínicos, la combinación de SG con alpelisib, un inhibidor de PI3Ka aprobado por la FDA, restableció un control tumoral duradero tanto en PDO como en xenoinjertos derivados de pacientes, incluso en tumores sin mutaciones en PIK3CA. Este hallazgo indica que la actividad de la vía de señalización, y no solo el genotipo, debería guiar la selección de pacientes.

El estudio demuestra que los organoides derivados de pacientes pueden ayudar a los investigadores a comprender la resistencia a los fármacos e identificar combinaciones de tratamientos más eficaces para los pacientes con cáncer. DOI: 10.1016/j.xcrm.2026.103187