Una plataforma de nanovesículas sintéticas potencia la respuesta inmunitaria frente a distintos patógenos

Archivo - Inyección, vacuna, jeringuilla. - BYMURATDENIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) adscritos al Instituto de Biología Molecular (IUBM-UAM) en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) han desarrollado una plataforma basada en nanovesículas sintéticas inspiradas en las vesículas extracelulares para mejorar la presentación de antígenos vacunales; probada en modelos de leishmaniasis y SARS-CoV-2, la tecnología permite potenciar la respuesta inmunitaria y modularla según las necesidades de cada estrategia vacunal.

La tecnología, liderada por el grupo de la doctora María Yáñez-Mó, "muestra una elevada capacidad para potenciar la respuesta inmunitaria frente a antígenos de patógenos complejos y emergentes". El trabajo, publicado en 'Journal of Controlled Release', responde al reto de diseñar estrategias capaces de mejorar la eficacia de las vacunas frente a enfermedades infecciosas para las que todavía no existen soluciones suficientemente efectivas.

La plataforma se basa en vesículas extracelulares miméticas decoradas con CD9-LEL, una región de la proteína CD9 que favorece la interacción con células del sistema inmunitario. Estas nanovesículas actúan como vehículos para presentar antígenos vacunales y aumentar su inmunogenicidad.

Los resultados muestran que la tecnología funciona con antígenos procedentes de distintos patógenos. En modelos de leishmaniasis y SARS-CoV-2, las nanovesículas fueron captadas de forma eficiente por macrófagos, células clave en el procesamiento y la presentación de antígenos, e indujeron respuestas inmunitarias específicas.

UNA PLATAFORMA ADAPTABLE A DISTINTOS PATÓGENOS

Además, los investigadores comprobaron que la combinación de la plataforma con adyuvantes convencionales permite modular el tipo de respuesta generada. Según la formulación empleada, las vesículas pueden favorecer perfiles inmunitarios de tipo Th1 o Th2, una característica relevante para adaptar las vacunas a distintos tipos de patógenos.

"Las vesículas extracelulares miméticas decoradas con CD9-LEL constituyen una plataforma vacunal prometedora y versátil, capaz de aumentar la inmunogenicidad de diversos antígenos y orientar la respuesta inmunitaria", aseguran los autores. "Su potencial de personalización abre nuevas vías para desarrollar vacunas frente a enfermedades infecciosas complejas o emergentes", concluyen.