Lo que las plantas de interior aportan a tu hogar, además de belleza: beneficios muy útiles que quizá no conocías

Archivo - Plantas de interior. - JULIEALEXK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Surrey (Reino Unido) ha comprobado que las plantas de interior y los muros verdes pueden reducir ciertos contaminantes del aire entre un 10 y un 30 por ciento, mientras que algunos sistemas de vegetación interior podrían reducir la energía necesaria para refrigerar edificios en ciertas zonas de oficinas hasta en un 27 por ciento.

Para la investigación, publicada en la revista 'Eco-Environment and Health', un equipo de 35 expertos internacionales, liderado por el Centro Global de Investigación del Aire Limpio (GCARE) de Surrey, revisó varios estudios de todo el mundo sobre el rendimiento de las plantas de interior.

Descubrieron que la vegetación pasiva, como las plantas en macetas y los muros verdes, puede ayudar a eliminar los compuestos orgánicos volátiles (COV), gases liberados por productos cotidianos como pinturas, muebles y productos de limpieza. Sin embargo, los sistemas que extraen aire activamente a través de las plantas y sus sustratos resultaron, en condiciones controladas, más eficaces para eliminar estos contaminantes.

La presencia de plantas en interiores también se asoció con reducciones de temperatura de entre 0,5 y 4,5 grados alrededor de las plantas, lo que demuestra su potencial para mejorar el confort en interiores y reducir la dependencia del aire acondicionado.

Si bien la evidencia apunta a los numerosos beneficios de la vegetación en interiores, su efectividad varía según factores como la ventilación, la iluminación, las especies de plantas y el tipo de sistema utilizado, por lo que es importante comprender qué enfoques funcionan mejor en diferentes entornos.

La revisión identificó oportunidades para fortalecer la evidencia sobre el cultivo de plantas en interiores, ya que muchos estudios se realizaron en laboratorios en lugar de en condiciones reales. Muchos implicaron pequeñas cámaras de prueba y períodos de monitoreo cortos, lo que puede no reflejar el desempeño de las plantas en entornos reales a lo largo del tiempo.

El profesor Prashant Kumar, director fundador de GCARE en la Universidad de Surrey y autor principal del estudio, subraya que "cada vez hay más pruebas de que la incorporación de plantas en interiores puede mejorar los espacios donde vivimos y trabajamos, pero gran parte de la investigación se ha centrado en los beneficios individuales de forma aislada".

"Lo que hemos hecho es recopilar esa evidencia y analizar cómo podemos medir y predecir mejor estos efectos, incluyendo cómo podrían variar bajo diferentes condiciones ambientales --explica--. Si bien aún existen importantes lagunas en la investigación, esto proporciona un punto de referencia preliminar para tomar decisiones informadas sobre dónde y cómo las plantas de interior pueden ser más efectivas".

El equipo también resalta la necesidad de comprender mejor cómo las condiciones exteriores y el cambio climático podrían afectar a las plantas de interior, especialmente durante períodos de calor y humedad extremos, cuando unos niveles de humedad mal gestionados podrían aumentar el riesgo de condensación o moho.

Para ayudar a subsanar estas deficiencias, los investigadores propusieron un marco conceptual que combina la monitorización y la modelización numérica para evaluar el rendimiento de la vegetación interior en diferentes condiciones ambientales, con el objetivo de fundamentar futuras decisiones sobre el diseño, la gestión y las políticas de construcción.

La Dra. Elisa Valentim Goulart y el doctor Hao Sun, ambos investigadores de GCARE, destacan que su estudio "pone de manifiesto una importante laguna en el seguimiento y la modelización del impacto de las zonas verdes de interior, y se necesita más investigación para abordar esta cuestión".

La investigación se desarrolló a través de la Red Micro GREENIN Plus (UKRI1239), financiada por UKRI y dirigida por el profesor Kumar en la Universidad de Surrey, que reúne a expertos internacionales para impulsar la investigación sobre infraestructuras verdes en interiores.